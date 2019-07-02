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ADVANS Group, spécialisé dans l’ingénierie des systèmes complexes, poursuit son développement à l’international avec la création d’une nouvelle entité en Italie. Cette ouverture fait suite à celle d’un nouveau site en Grèce début 2026 (communiqué) et illustre une accélération du développement du groupe en Europe.

Basée à Milan, cette nouvelle structure permet à ADVANS Group de se rapprocher de ses clients dans un marché industriel stratégique, tout en s’appuyant sur son réseau existant en France, en Serbie, au Portugal, en Grèce et aux États-Unis. L’Italie dispose d’écosystèmes solides dans des secteurs tels que l’automobile, l’électronique et les industries manufacturières.



Avec cette implantation, ADVANS Group renforce sa capacité à mobiliser des compétences d’ingénierie pluridisciplinaires, couvrant notamment les systèmes embarqués, le développement logiciel, la conception mécanique et la cybersécurité. Cette évolution s’inscrit dans la volonté du groupe de réaliser ses projets d’ingénierie à l’échelle européenne, avec davantage de coordination entre sites et de souplesse dans l’exécution des projets.



Radomir Jovanovic, fondateur et CEO d’ADVANS Group, déclare : "L’ouverture en Italie s’inscrit dans la continuité de notre développement en Europe. Après la Grèce en début d’année, elle confirme une accélération de notre trajectoire, avec plusieurs initiatives en cours. Nous collaborons déjà avec différents acteurs industriels dans la région. Une présence locale permettra de renforcer ces relations et d’en développer de nouvelles. Notre objectif est de réaliser les projets d’ingénierie les plus exigeants de nos clients à l’échelle européenne, avec le bon niveau d’expertise, de proximité et de flexibilité."





Rencontres avec les clients et partenaires locaux



Dans le cadre de ce lancement, Radomir Jovanovic et Pascal Barioulet, directeur commercial d’ELSYS Design (filiale d’ADVANS Group), sont présents en Italie du 15 au 19 juin afin de rencontrer clients et partenaires. Ces échanges sont l’occasion de présenter l’organisation européenne du groupe, ainsi que son dispositif d’accompagnement des programmes R&D internationaux.

A propos d’ADVANS Group



Fondé en 2000, ADVANS Group conçoit et développe des systèmes complexes pour des environnements technologiques exigeants.



Le groupe s’appuie sur quatre sociétés principales organisées autour de domaines d’expertise complémentaires : AVISTO pour le développement logiciel applicatif, CORALIUM pour la cybersécurité, ELSYS Design pour les systèmes électroniques embarqués et MECAGINE pour l’ingénierie mécanique.



Implanté en Europe et aux États-Unis, ADVANS Group accélère les projets de R&D de ses clients en combinant une expertise pluridisciplinaire et des modèles d’engagement flexibles.

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