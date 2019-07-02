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Le 9 juin lors de l'inauguration des locaux d'ADVANS Group à Valence, de gauche à droite : Philippe Arnaud (Responsable de Centre Rhône-Alpes, AVISTO), Antoine Dessales (Responsable d'ADVANS Group Valence), Radomir Jovanovic (fondateur & PDG, ADVANS Group), Olivier Kuntz (Directeur Régional, ADVANS Group), Samy Djedidi (Responsable de Centre Rhône-Alpes, ELSYS Design). © Annie Frénot.



Un an après l’intégration des équipes issues de l’activité de services en ingénierie de la société Ponant Technologies, ADVANS Group franchit une nouvelle étape à Valence, avec l’inauguration officielle de son site, désormais pleinement aux couleurs du Groupe.

Au-delà de la dimension symbolique, cet événement marque l’aboutissement d’une première phase de transformation, avec un site aujourd’hui structuré, positionné et inscrit dans la dynamique globale du Groupe.

"Cette inauguration marque avant tout un point d’étape. En moins d’un an, nous avons su relancer une dynamique, structurer nos activités et ouvrir une nouvelle phase de développement à Valence", déclare Antoine Dessales, Responsable d’ADVANS Group Valence.

Le site s’appuie aujourd’hui sur un positionnement clair : conjuguer proximité client et expertise technologique, en capitalisant à la fois sur son ancrage local et sur la dynamique régionale du Groupe.

"Le site de Valence s’inscrit pleinement dans notre développement en Auvergne-Rhône-Alpes. Il vient compléter nos implantations de Lyon et Grenoble, en renforçant à la fois notre présence et notre capacité à mobiliser des expertises techniques pointues sur le territoire", explique Olivier Kuntz, Directeur ADVANS Group Auvergne-Rhône-Alpes.



ADVANS Group Valence a relancé sa dynamique de croissance dès la fin 2025 et déploie aujourd’hui une stratégie articulée autour de plusieurs axes :

Le renforcement des activités historiques en développement logiciel (embarqué, web et mobile) ;

L’élargissement des expertises technologiques, avec le développement de nouvelles compétences en FPGA et en data / intelligence artificielle, avec des recrutements ciblés et le démarrage de premiers projets clients d’ampleur ;

La structuration d’une activité en conception électronique, avec la constitution d’une équipe dédiée et la mise en place progressive de moyens techniques sur site.

En parallèle, ADVANS Group ambitionne de renforcer progressivement sa présence auprès de grands acteurs industriels, notamment dans l’aéronautique. Le Groupe dispose déjà d’accords-cadres avec plusieurs donneurs d’ordre majeurs, avec l’objectif de développer ces collaborations à l’échelle du territoire.

"ADVANS Group repose sur un modèle qui allie la proximité opérationnelle et la solidité d’un groupe structuré. Nous abordons cette nouvelle phase avec une trajectoire claire : renforcer nos expertises, structurer de nouveaux pôles technologiques et poursuivre notre ancrage territorial", conclut Radomir Jovanovic, Président-directeur général d’ADVANS Group.

A propos d’ADVANS Group



Fondé en 2000, ADVANS Group conçoit et développe des systèmes complexes et innovants, au croisement du logiciel, de l’électronique, de la mécanique et de la cybersécurité.



Le groupe s’appuie sur quatre sociétés principales organisées autour de domaines d’expertise complémentaires : AVISTO pour le développement logiciel applicatif, CORALIUM pour la cybersécurité, ELSYS Design pour les systèmes électroniques embarqués et MECAGINE pour l’ingénierie mécanique.



Implanté en Europe et aux Etats-Unis, ADVANS Group propose des solutions sur mesure pour accélérer les projets de R&D de ses clients, en combinant une expertise multidisciplinaire et des modèles d’engagement flexibles.



La mission d’ADVANS Group est de relever les défis techniques et technologiques grâce à la passion de ses équipes et à leur engagement envers l’excellence et l’innovation.

Where passion leads to excellence



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