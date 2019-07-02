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(détail de la couverture)



Né d’une nuit de Noël, au cœur du Covid et de l’isolement, le récit s’ouvre sur une hallucination d’une précision troublante : l’apparition du Christ, puis une parole de Dieu, venue désigner Vladimir Poutine comme le mal à abattre. Ce point de départ vertigineux bascule rapidement vers un portrait sans fard de la bipolarité, de ses emballements, de ses dérives mystiques et de ses retours brutaux au réel.



À la fois roman d’initiation, confession hallucinée et descente dans les zones les plus instables de l’esprit, Bipolator explore la frontière mouvante entre foi, délire, puissance, effondrement et lucidité. Mickael Korvin y déploie une langue libre, nerveuse, parfois abrasive, qui épouse les soubresauts de son narrateur et transforme la lecture en expérience immersive.



Avec Bipolator, le roman devient le lieu d’une confrontation radicale avec la folie, la culpabilité, la famille, la maladie et les illusions de grandeur. Un texte intense, drôle, singulier et profondément troublant.

Titre : Bipolator

Auteur : Mickael Korvin

Genre : Roman / 282 pages

ISBN 9782322785193



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Bipolator est disponible format papier et en version numérique via le lien suivant :

https://librairie.bod.fr/bipolator-mickael-korvin-9782322844548

Prix de vente e-book (TVA inclus) : 8.99 €

Prix de vente promotionnel e-book (TVA inclus) : 5.99 €

Durée de la promotion : 4 semaines









À propos de l'auteur



Perturbateur invétéré de la scène littéraire française, depuis plusieurs décennies, Mickael Korvin a été publié aux Belles Lettres, chez Actes Sud, au Serpent à Plumes, au Rocher… Chacune de ses 14 oeuvres est l'occasion de réinventer le roman et, depuis 15 ans, il s’attaque à la langue-même via ses inventions linguistiques.

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