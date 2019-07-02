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culture

Bipolator, de Mickael Korvin, un roman incandescent qui plonge avec humour dans la grande bascule mentale dâ€™un Ã©crivain au bord du vertige

Published on 09/06/2026 Ã  15:47

Avec Bipolator, Mickael Korvin signe un roman aussi dÃ©rangeant quâ€™hypnotique, qui entraÃ®ne le lecteur dans lâ€™effondrement progressif dâ€™un homme persuadÃ© dâ€™avoir reÃ§u une rÃ©vÃ©lation divine, au moment mÃªme oÃ¹ sa rÃ©alitÃ© intÃ©rieure se fissure.



(détail de la couverture)


Né d’une nuit de Noël, au cœur du Covid et de l’isolement, le récit s’ouvre sur une hallucination d’une précision troublante : l’apparition du Christ, puis une parole de Dieu, venue désigner Vladimir Poutine comme le mal à abattre. Ce point de départ vertigineux bascule rapidement vers un portrait sans fard de la bipolarité, de ses emballements, de ses dérives mystiques et de ses retours brutaux au réel.

À la fois roman d’initiation, confession hallucinée et descente dans les zones les plus instables de l’esprit, Bipolator explore la frontière mouvante entre foi, délire, puissance, effondrement et lucidité. Mickael Korvin y déploie une langue libre, nerveuse, parfois abrasive, qui épouse les soubresauts de son narrateur et transforme la lecture en expérience immersive.

Avec Bipolator, le roman devient le lieu d’une confrontation radicale avec la folie, la culpabilité, la famille, la maladie et les illusions de grandeur. Un texte intense, drôle, singulier et profondément troublant.

Titre : Bipolator
Auteur : Mickael Korvin
Genre : Roman / 282 pages
ISBN 9782322785193

Pour accéder aux premiers chapitres du livre, cliquez ici

Bipolator est disponible format papier et en version numérique via le lien suivant :
https://librairie.bod.fr/bipolator-mickael-korvin-9782322844548

Prix de vente e-book (TVA inclus) : 8.99 €
Prix de vente promotionnel e-book (TVA inclus) : 5.99 €
Durée de la promotion : 4 semaines





À propos de l'auteur

Perturbateur invétéré de la scène littéraire française, depuis plusieurs décennies, Mickael Korvin a été publié aux Belles Lettres, chez Actes Sud, au Serpent à Plumes, au Rocher… Chacune de ses 14 oeuvres est l'occasion de réinventer le roman et, depuis 15 ans, il s’attaque à la langue-même via ses inventions linguistiques. 

Pour accéder à la biographie complète, cliquez ici


 

 

CommuniquÃ© publiÃ© par Kirchenbaum Vincent
Published on 09/06/2026 Ã  15:47 sur 24presse.com
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