Exposition : "La FÃªte ! Costumes de travestissement", Ã partir du 18 septembre Ã la Villa Rosemaine - Toulon
Published on 15/09/2025 Ã 18:08
Une exposition inÃ©dite de costumes anciens prÃ©sentÃ©e du 18 septembre 2025 au 16 mai 2026 Ã la Villa Rosemaine.
Des bals masqués de cour à la scène des ballets russes, en passant par le grand écran, la sélection dévoile des créations rares : des travestissements pour le bal du XIXe, les costumes de Shéhérazade de la création des Ballets Russes, les costumes originaux de Zizi Jeanmaire dans Carmen en 1949, la tenue portée par Fanny Ardant dans le Colonel Chabert, et même un costume d’Arlequin de la fin du 18ème siècle, figure emblématique de la commedia dell’arte.
A partager uniquement par visite guidée en relation avec la proximité des collections.
Réservations en ligne obligatoires
https://www.billetweb.fr/exposition-villa-rosemaine-2025-2026
Entrée 7 Euros - Gratuit pour les Adhérents et les moins de 16 ans.
Villa Rosemaine, 436 Route de Plaisance, 83200 Toulon
Journées du Patrimoine : Entrée libre et sans réservation les 20 et 21 Septembre de 14h à 18h (sans visite guidée)
Catalogue de l’exposition : https://drive.google.com/file/d/1
Dossier de presse : https://drive.google.com/drive/folders/1
Photos libres de droit pour la presse : https://drive.google.com/drive/folders/1
Plus d’informations : https://villa-rosemaine.com/programmation / https://www.instagram.com/villarosemaine
