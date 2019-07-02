24 | CommuniquÃ© de presse
25e édition du festival PHOT'AIX d'Aix-en-provence, sur le thème "Regards Croisés Portugal / Provence"
PHOT’AIX, le Festival Photographique d’Aix en Provence, organisé par la Fontaine Obscure, s’attache à relever un double défi :
- Promouvoir la photographie contemporaine en favorisant les échanges entre artistes français et étrangers dans le cadre de l’exposition internationale REGARDS CROISÉS.
- Porter la photographie au regard de tous et favoriser l’émergence de nouveaux talents, en organisant LES PARCOURS thématiques dans les rues d’Aix en Provence.
Pour sa 25è édition, PHOT’AIX met à l’honneur la photographie portugaise et honore les 40 ans de jumelage de la Ville d’Aix-en-Provence avec celle de Coimbra. La Fontaine Obscure invite 5 photographes portugais qui croiseront leur regard avec 5 photographes français travaillant dans le même esprit ou sur les mêmes thèmes.
Luisa FERREIRA / Nadine JESTIN
Gonçalo FONSECA / Yves LACROIX
Maria OLIVEIRA / Marie SUEUR
Susana PAIVA / Robert COLOGNOLI
Pauliana VALENTE PIMENTEL / Jean-Louis MERCIER
Parallèlement, la Fontaine Obscure organise, dans 17 lieux de la ville, une série d’expositions sous la forme de PARCOURS avec visites commentées autour de 3 thèmes :
- Portugal (4) : Pierre VIDAL - Fabrice QUITTET - Jean-Marie AGNIEL - Eric RIBOT
- Surréalisme (7) : MJC Prévert - Nathalie GARRIGOU - Natacha POLLI - Guy CHAIGNEAU Jean-Marc VALLADIER - Gaspard de GOUGES - Guillaume DEPERROIS
- Thème libre (7) : Bernard TREYNET - Michel BACOU - Anne-Marie ARBEFEUILLE - Natalie VICTOR-RETALI Claude DURAND - Sylvie MARIN - Marie ROUDIL ROCHER
NÉA et LA GALLERY, galeries aixoises, sont partenaires du PHOT’AIX avec une sélection de leur choix.
PHOT’AIX est organisé avec le soutien de la Ville d’Aix-en-Provence.
PROGRAMME
REGARDS CROISÉS - Portugal/Provence / du 17 octobre 2025 au 5 janvier 2026
Inauguration : vendredi 17 octobre
17h : présentation des photographes
Salle des Etats de Provence (Hôtel de Ville)
19h : vernissage - Musée des Tapisseries
Lieu : Musée des Tapisseries
28 pl. des Martyrs de la Résistance - 13100 Aix en Provence
5 photographes portugais croisent leur regard avec 5 photographes français
LES PARCOURS dans la ville / du 18 octobre au 30 novembre 2025
Visites commentées : 18 et 25 octobre / 5 novembre
17 lieux d’Aix-en-Provence accueillent 18 exposants autour de 3 thèmes : Portugal / Surréalisme / Thème libre
Lieu : Galeries partenaires
LECTURES DE PORTFOLIO
Samedi 25 octobre 10h-12h et 14h-17h
par des professionnels de l’image
Lieu : Musée des Tapisseries
.
https://www.fontaine-obscure.com
