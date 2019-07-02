culture



PHOT’AIX, le Festival Photographique d’Aix en Provence, organisé par la Fontaine Obscure, s’attache à relever un double défi :

Promouvoir la photographie contemporaine en favorisant les échanges entre artistes français et étrangers dans le cadre de l’exposition internationale REGARDS CROISÉS.

Porter la photographie au regard de tous et favoriser l’émergence de nouveaux talents, en organisant LES PARCOURS thématiques dans les rues d’Aix en Provence.



Pour sa 25è édition, PHOT’AIX met à l’honneur la photographie portugaise et honore les 40 ans de jumelage de la Ville d’Aix-en-Provence avec celle de Coimbra. La Fontaine Obscure invite 5 photographes portugais qui croiseront leur regard avec 5 photographes français travaillant dans le même esprit ou sur les mêmes thèmes.



Luisa FERREIRA / Nadine JESTIN

Gonçalo FONSECA / Yves LACROIX

Maria OLIVEIRA / Marie SUEUR

Susana PAIVA / Robert COLOGNOLI

Pauliana VALENTE PIMENTEL / Jean-Louis MERCIER



Parallèlement, la Fontaine Obscure organise, dans 17 lieux de la ville, une série d’expositions sous la forme de PARCOURS avec visites commentées autour de 3 thèmes :

Portugal (4) : Pierre VIDAL - Fabrice QUITTET - Jean-Marie AGNIEL - Eric RIBOT

Surréalisme (7) : MJC Prévert - Nathalie GARRIGOU - Natacha POLLI - Guy CHAIGNEAU Jean-Marc VALLADIER - Gaspard de GOUGES - Guillaume DEPERROIS

Thème libre (7) : Bernard TREYNET - Michel BACOU - Anne-Marie ARBEFEUILLE - Natalie VICTOR-RETALI Claude DURAND - Sylvie MARIN - Marie ROUDIL ROCHER

NÉA et LA GALLERY, galeries aixoises, sont partenaires du PHOT’AIX avec une sélection de leur choix.



PHOT’AIX est organisé avec le soutien de la Ville d’Aix-en-Provence.

PROGRAMME



REGARDS CROISÉS - Portugal/Provence / du 17 octobre 2025 au 5 janvier 2026



Inauguration : vendredi 17 octobre

17h : présentation des photographes

Salle des Etats de Provence (Hôtel de Ville)

19h : vernissage - Musée des Tapisseries

Lieu : Musée des Tapisseries

28 pl. des Martyrs de la Résistance - 13100 Aix en Provence

5 photographes portugais croisent leur regard avec 5 photographes français





LES PARCOURS dans la ville / du 18 octobre au 30 novembre 2025



Visites commentées : 18 et 25 octobre / 5 novembre

17 lieux d’Aix-en-Provence accueillent 18 exposants autour de 3 thèmes : Portugal / Surréalisme / Thème libre

Lieu : Galeries partenaires





LECTURES DE PORTFOLIO



Samedi 25 octobre 10h-12h et 14h-17h

par des professionnels de l’image

Lieu : Musée des Tapisseries

https://www.fontaine-obscure.com



