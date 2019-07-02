 27403tt

25e Ã©dition du festival PHOTâ€™AIX d'Aix-en-provence, sur le thÃ¨me "Regards CroisÃ©s Portugal / Provence"

Published on 08/10/2025 Ã  10:19


PHOT’AIX, le Festival Photographique d’Aix en Provence, organisé par la Fontaine Obscure, s’attache à relever un double défi :

  • Promouvoir la photographie contemporaine en favorisant les échanges entre artistes français et étrangers dans le cadre de l’exposition internationale REGARDS CROISÉS.
  • Porter la photographie au regard de tous et favoriser l’émergence de nouveaux talents, en organisant LES PARCOURS thématiques dans les rues d’Aix en Provence.


Pour sa 25è édition, PHOT’AIX met à l’honneur la photographie portugaise et honore les 40 ans de jumelage de la Ville d’Aix-en-Provence avec celle de Coimbra. La Fontaine Obscure invite 5 photographes portugais qui croiseront leur regard avec 5 photographes français travaillant dans le même esprit ou sur les mêmes thèmes.


Luisa FERREIRA / Nadine JESTIN
Gonçalo FONSECA / Yves LACROIX
Maria OLIVEIRA / Marie SUEUR
Susana PAIVA / Robert COLOGNOLI
Pauliana VALENTE PIMENTEL / Jean-Louis MERCIER


Parallèlement, la Fontaine Obscure organise, dans 17 lieux de la ville, une série d’expositions sous la forme de PARCOURS avec visites commentées autour de 3 thèmes :

  • Portugal (4) : Pierre VIDAL - Fabrice QUITTET - Jean-Marie AGNIEL - Eric RIBOT
  • Surréalisme (7) : MJC Prévert - Nathalie GARRIGOU - Natacha POLLI - Guy CHAIGNEAU Jean-Marc VALLADIER - Gaspard de GOUGES - Guillaume DEPERROIS
  • Thème libre (7) : Bernard TREYNET - Michel BACOU - Anne-Marie ARBEFEUILLE - Natalie VICTOR-RETALI Claude DURAND - Sylvie MARIN - Marie ROUDIL ROCHER

NÉA et LA GALLERY, galeries aixoises, sont partenaires du PHOT’AIX avec une sélection de leur choix.

PHOT’AIX est organisé avec le soutien de la Ville d’Aix-en-Provence.

PROGRAMME


REGARDS CROISÉS - Portugal/Provence / du 17 octobre 2025 au 5 janvier 2026

Inauguration : vendredi 17 octobre
17h : présentation des photographes
Salle des Etats de Provence (Hôtel de Ville)
19h : vernissage - Musée des Tapisseries
Lieu : Musée des Tapisseries
28 pl. des Martyrs de la Résistance - 13100 Aix en Provence
5 photographes portugais croisent leur regard avec 5 photographes français


LES PARCOURS dans la ville / du 18 octobre au 30 novembre 2025

Visites commentées : 18 et 25 octobre / 5 novembre
17 lieux d’Aix-en-Provence accueillent 18 exposants autour de 3 thèmes : Portugal / Surréalisme / Thème libre
Lieu : Galeries partenaires


LECTURES DE PORTFOLIO

Samedi 25 octobre 10h-12h et 14h-17h
par des professionnels de l’image
Lieu : Musée des Tapisseries

.

https://www.fontaine-obscure.com

 

