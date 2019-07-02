24 | Communiqué de presse
Etude : 'Alimentation Fonctionnelle 2025 : Comprendre, segmenter et activer les nouveaux usages nutritionnels' - 1ère édition
Published on 08/10/2025 à 16:12
Cette étude s’attache à :
- Mesurer la connaissance, la compréhension et l’image que les consommateurs ont de ces produits (probiotiques, oméga-3, vitamines, adaptogènes, boissons enrichies, etc.)
- Identifier les motivations d’achat, les freins à la consommation et le rôle des labels, des promesses et des canaux d’information dans la construction de la confiance.
- Analyser les pratiques de consommation actuelles, les moments d’usage, les contextes et les marques associées à ces produits.
- Segmenter les consommateurs selon leurs profils sociodémographiques, leurs styles de vie et leurs attentes santé, et qualifier leurs comportements d’achat.
- Dégager des leviers stratégiques d’innovation, de communication et de distribution pour les industriels, distributeurs et marques souhaitant se positionner sur ce marché en forte évolution.
L’approche est conçue pour être opérationnelle, avec une mise en évidence des usages concrets, des attentes précises par segment, et des recommandations stratégiques fondées sur une analyse quantitative auprès de 4000 Français.
Etude "Alimentation Fonctionnelle 2025 : Comprendre, segmenter et activer les nouveaux usages nutritionnels - 1ère édition" réalisée par ARCANE Research auprès de 4 007 Français de 18 à 79 ans dont 2 640 consommateurs de produits d’alimentation fonctionnelle interrogés par Internet entre le 28 août et le 8 septembre 2025.
Pour accéder à la synthèse de présentation, cliquez ici
Pour accéder à l'infographie, cliquez ici
À propos d'Arcane Research
Arcane Research est un institut d’études indépendant spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives, expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterrogation de cibles.
Plus d'informations : www.arcane-research.com
Communiqué publié par Guingant Hervé
Published on 08/10/2025 à 16:12 sur 24presse.com
Guingant Hervé
Arcane Research
www.arcane-research.com
Contacter
Press release copyrights free 24presse.com
Press contact
Guingant Hervé
Arcane Research
Website
www.arcane-research.com
un communiqué
de presseLancer une diffusion
Derniers communiqués de presse de la catégorie "mediasmarketing"
Etude : 'Alimentation Fonctionnelle 2025 : Comprendre, s...Publié le 08/10/2025 à 16:12 Etude : 'Bornes de recharge électrique : Perceptions, c...Publié le 08/09/2025 à 14:46 L’agence Nitidis reconduite pour former les Armées à...Publié le 10/07/2025 à 13:24 Étude : 'Déstructuration des Repas 2025 : Saisir les o...Publié le 13/05/2025 à 17:48 Etude : 'Restauration Hors Domicile 2024 - Quelles sont ...Publié le 28/04/2025 à 13:12 Etude : 'Emballage Responsable dans l’Hygiène-beauté...Publié le 17/03/2025 à 15:36 L’agence Nitidis lance Mediatraining.info : sa marque ...Publié le 14/11/2024 à 13:44 Lancement du magazine "Idéal Investisseur", le bimestri...Publié le 08/11/2024 à 11:55 Bookizer.com : nouvel outil de création de revue de pr...Publié le 26/03/2024 à 18:16 Etude consommation : Les acheteurs réduisent leurs dép...Publié le 05/09/2023 à 15:02