Etude : 'Alimentation Fonctionnelle 2025 : Comprendre, segmenter et activer les nouveaux usages nutritionnels' - 1ère édition

Published on 08/10/2025 à 16:12

L’étude "Alimentation Fonctionnelle 2025" a pour objectif d’explorer en profondeur la perception, les usages et les leviers d’adhésion des Français vis-à-vis des aliments dits fonctionnels - c’est-à-dire des produits formulés ou enrichis pour apporter un bénéfice santé ou bien-être identifié, au-delà de leur valeur nutritionnelle de base.

Cette étude s’attache à :

  • Mesurer la connaissance, la compréhension et l’image que les consommateurs ont de ces produits (probiotiques, oméga-3, vitamines, adaptogènes, boissons enrichies, etc.)
  • Identifier les motivations d’achat, les freins à la consommation et le rôle des labels, des promesses et des canaux d’information dans la construction de la confiance.
  • Analyser les pratiques de consommation actuelles, les moments d’usage, les contextes et les marques associées à ces produits.
  • Segmenter les consommateurs selon leurs profils sociodémographiques, leurs styles de vie et leurs attentes santé, et qualifier leurs comportements d’achat.
  • Dégager des leviers stratégiques d’innovation, de communication et de distribution pour les industriels, distributeurs et marques souhaitant se positionner sur ce marché en forte évolution.
     

L’approche est conçue pour être opérationnelle, avec une mise en évidence des usages concrets, des attentes précises par segment, et des recommandations stratégiques fondées sur une analyse quantitative auprès de 4000 Français.

Etude "Alimentation Fonctionnelle 2025 : Comprendre, segmenter et activer les nouveaux usages nutritionnels - 1ère édition" réalisée par ARCANE Research auprès de 4 007 Français de 18 à 79 ans dont 2 640 consommateurs de produits d’alimentation fonctionnelle interrogés par Internet entre le 28 août et le 8 septembre 2025. 

Pour accéder à la synthèse de présentation, cliquez ici

Pour accéder à l'infographie, cliquez ici


À propos d'Arcane Research 

Arcane Research est un institut d’études indépendant spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives, expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterrogation de cibles.

Plus d'informations : www.arcane-research.com

 

Communiqué publié par Guingant Hervé
