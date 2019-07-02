sante



Une étude unique au monde



• 2 009 patients suivis pendant plus de 10 ans dans 120 centres avec la participation de près de 1000 spécialistes en France et en Belgique.



• Conduite par le Pr Côme Lepage (Université de Bourgogne Europe, CHU Dijon).



Résultats : ni la surveillance des dosages sanguins répétés (Antigène carcinoembryonnaire ACE), ni la réalisation de scanners thoraco-abdomino pelviens annuels n’ont permis d’améliorer la survie après résection curative d’un cancer du côlon par rapport à un suivi simple avec échographies abdominales et radiographies pulmonaires.





Conséquences pour la pratique : Moins d’examens, Plus de bénéfices

Pour les patients : moins de stress, moins d’irradiation, moins d’effets secondaires liés aux produits de contraste.

Pour le système de santé : des scanners disponibles pour d’autres malades, et une surveillance moins coûteuse.

Pour la recherche : une preuve de la capacité française à mener des essais académiques de référence ouvrant la voie à d’autres études.

"C’est l’étude de surveillance la plus importante jamais conduite dans le monde. Elle va permettre un changement des pratiques tout en assurant une surveillance optimale." - Pr Côme Lepage, CHU Dijon-Bourgogne





Le cancer colorectal : fréquent et grave - un problème majeur de santé publique

3e rang (20 % de tous les cancers)

47 582 nouveaux cas en 2023 en France.

17 000 décès par an.

2e cause de mortalité par cancer (17 000 patients décédés) (Source : INCa 2024)

A propos de la FFCD

Seul groupe coopérateur français exclusivement dédié à la cancérologie digestive, la Fédération Francophone de Cancérologie, créée en 1981, est une association Loi 1901 à but non lucratif, basée sur l’engagement bénévole des médecins investigateurs nationaux.



La FFCD travaille avec un réseau d’investigateurs pluridisciplinaires dans la France entière et dans tous types d’établissements (centres hospitaliers universitaires, centres hospitaliers généraux, centres anticancéreux et cliniques privées). Ses deux piliers d’activité sont la recherche clinique et la formation continue. L’activité opérationnelle de la FFCD est axée sur la coordination et la mise en œuvre d’essais thérapeutiques essentiellement de phases II et III. Grâce à son Centre de Randomisation Gestion Analyse (CRGA), la FFCD permet depuis trente ans le déploiement d’une recherche académique, multidisciplinaire et indépendante participant aux avancées thérapeutiques dans le domaine de la cancérologie digestive.



Chiffres clés :



Depuis 35 ans, la FFCD c’est :

110 essais thérapeutiques dans 250 centres investigateurs grâce à la participation de 20 000 patients.

Plus de 170 programmes de recherche menés

220 publications dans des revues internationales.

Des changements de standards thérapeutiques.

L’organisation originale de la FFCD, porteuse d’innovations thérapeutiques sur le territoire national, est labellisée par l’Institut National du cancer, INCa.



https://www.ffcd.fr



