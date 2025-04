sante







Concilier mouvement et stabilité en position assise



Fruit de plus d’un an de recherche et développement, l'Exobase Aporia est la première assise au monde qui concilie mouvement et équilibre. Contrairement aux sièges ergonomiques traditionnels ou aux ballons de Pilates instables, elle allie liberté de mouvement et stabilité, éliminant fatigue, tensions et douleurs musculaires.

Sa structure multiarticulée est constituée d’une base incurvée qui accompagne les macromouvements d’équilibration et de 4 pads articulés indépendants montés sur rotules qui soutiennent les micromouvements des hanches et des cuisses.

Ce système assure en continu une régulation dynamique de l’équilibre postural, avec :

Une restauration de la mobilité naturelle du bassin, identique à celle de la position debout

Une stabilité dynamique, évitant les compensations musculaires douloureuses



Favoriser l’harmonie posturale pour prévenir des risques liés à la position assise prolongée

Avec l’Exobase Aporia, le corps n’a plus à s’adapter au siège, c’est l’assise qui s’adapte en temps réel aux moindres mouvements du corps.

Elle accompagne chaque variation de posture et transforme instantanément la position adoptée en une posture naturellement équilibrée, sans contrainte. Ainsi, de bonne posture en bonne posture, l’utilisateur entre dans un mouvement ample et fluide, sans effort conscient, qui :

Stimule la circulation sanguine

Active le tonus musculaire profond

Réduit les risques liés à l’immobilité prolongée



Une solution validée par des experts médicaux



Développée en collaboration avec des professionnels de santé, l'Exobase Aporia® a été testée et validée en 2024 par le CHU de Nantes auprès de 100 patients souffrant les douleurs pelvi-périnéales et lombaires dans une étude dirigée par le Dr. Amélie Levesque.

Elle est également utilisée depuis plus de six mois au sein de l’École du Dos du Centre de Soins de Suite et de Rééducation Fonctionnelle du Groupe Saint Jean. Les résultats ont confirmé les bienfaits thérapeutiques de l’assise dans la réduction de la douleur et l’amélioration fonctionnelle.



Par ailleurs, le Pr. Jean-Yves Maigne, référence internationale de la coccygodynie, a invité Blue Portance à présenter Aporia® au 4e Symposium International sur la Coccygodynie, en reconnaissance de son potentiel.





Tarifs

Coussins : à partir de 225 € HT

Tabourets : à partir de 455 € HT

Chaises de bureau : à partir de 730 € HT

Pour accéder au catalogue, cliquez ici

(1) https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/risques/troubles-musculosquelettiques-tms/tms-definition-impact

(2) https://wellness-prevention.fr/guide-des-tms-en-2024-chiffres-et-nouvelles-solutions

A propos de Blue Portance

Créée en 2021, Blue Portance développe des solutions innovantes de confort et de prévention pour les personnes confrontées aux effets délétères d'une posture assise prolongée, notamment en contexte professionnel ou en situation de handicap. Sa conviction fondatrice : le mouvement est la seule solution durable face aux effets néfastes de la sédentarité et du vieillissement.



L’approche de Blue Portance repose sur une compréhension globale des douleurs en position assise, qui ne se limite pas au traitement mécanique des compressions. Elle intègre également les dimensions circulatoires, inflammatoires, tissulaires et neurologiques, souvent négligées dans le design des assises classiques.



Grâce à sa technologie unique, Aporia® accompagne le mouvement profond des fascias et transforme les zones d’appui en surfaces de glissement permettant ainsi de restaurer les équilibres organiques et fonctionnels internes et de sortir du cercle vicieux de l’inflammation chronique

Plus d'informations : https://www.blueportance.com