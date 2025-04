entreprises



Concrétiser un engagement de long terme

Investi depuis plusieurs années dans la mise en œuvre d’un système de management environnemental, avec plusieurs de ses implantations déjà certifiées ISO14001 (selon les certificats présentés ici), Advans Group rejoint le collectif Coq Vert, lancée à l'initiative de Bpifrance, en partenariat avec l’ADEME et le Ministère de la transition écologique.



Pour rejoindre cette communauté de plus de 3 000 entrepreneurs issus de TPE, PME, ETI implantées sur tout le territoire, il faut démontrer son engagement dans la transition écologique et remplir une des conditions suivantes :

Suivre un programme de transformation énergétique ou écologique ayant bénéficié au cours des 3 dernières années d’un soutien de l’ADEME ou de Bpifrance ou d’un label reconnu parmi ceux recensés sur le site de l’ADEME

Être un producteur d’énergies renouvelables - celles-ci devant représenter plus de la moitié des énergies produites

Développer ou fournir des solutions technologiques, industrielles ou organisationnelles aux entreprises en matière de transition écologique et ayant fait l’objet d’une étude et validation de dossier par Bpifrance et l’ADEME.



Une plateforme collaborative pour fédérer les entreprises responsables

Ainsi, après avoir bénéficié du soutien de Bpifrance et de l’ADEME pour effectuer un diagnostic "diag décarbon'action", Advans Group a été identifiée comme une entreprise engagée dans la transition écologique.



L'opportunité de nouer des liens avec des sociétés du tissu local afin d'échanger les bonnes pratiques et mettre ses réflexions en commun autour de thématiques liées au rôle de l'entreprise dans une société durable et à ses rapports à l'intérêt général, au cours d'événementiels collaboratifs de type workshops.

"Depuis des années, Advans Group place la conviction que l'entreprise a un rôle majeur à jouer en matière de transition écologique au coeur de sa stratégie et de ses valeurs. Dans cette optique, notre adhésion à la communauté du Coq Vert est une formidable opportunité, puisque c'est pour nous l'occasion de profiter d’outils concrets pour favoriser le partage d'expérience et les échanges de bonnes pratiques avec d'autres entrepreneurs engagés, dans le but d'accélérer la transition environnementale et énergétique et contribuer à oeuvrer pour l'intérêt général." - Gilles Dupont, directeur Qualité, Sécurité, Environnement Advans Group

"L'engagement d'Advans Group dans une démarche d'amélioration continue de sa performance environnementale est exigeante et structurée. L'obtention de la Norme ISO 140001 en témoigne. Le Plan Climat, au cœur de la mission de Bpifrance vise à accompagner les entreprises dans leurs actions en faveur de la transition écologique et énergétique via différents outils de financement, de conseil et de mise en réseau. Nous souhaitons la bienvenue à Advans Group au sein de la Communauté du Coq Vert où nous mettons tout en œuvre pour sensibiliser, former et permettre aux dirigeants d'échanger afin de les aider à accélérer leur transition avec discernement et ambition." - Carine Verola, Chargée de Coordination Plan Climat – Alpes Maritimes, Corse et Est Var

A propos d'ADVANS Group

Fondé en 2000, ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialisé dans l’ingénierie des systèmes complexes et innovants. Il rassemble trois sociétés principales, ainsi que leurs filiales respectives :

ELSYS Design, dédiée aux systèmes électroniques embarqués,

AViSTO, experte en développement logiciel,

MECAGINE, spécialisée en ingénierie mécanique.

Présent sur 14 sites en Europe et aux États-Unis, ADVANS Group propose des solutions entièrement personnalisées pour accélérer les projets de R&D de ses clients grâce à une expertise multidisciplinaire et des modèles flexibles.

La mission d’ADVANS Group est de relever les défis techniques et technologiques grâce à la passion de ses ingénieurs et à leur engagement envers l’excellence et l’innovation.

Plus d'informations : advans-group.com

Where passion leads to excellence