À peine 3 mois après sa création, RainPath boucle sa première levée de fonds de 2,5 millions d'euros en pré-seed. C'est Tempact Ventures, fonds d'investissement qui s'inspire des pratiques du sport de haut niveau pour créer des équipes ultra-performantes, qui mène ce tour de table. La levée est également suivie par Xplore by Épopée Gestion, fonds emblématique de la tech bretonne, The Quest, ADVANS Lab, Sharpstone et une quinzaine de business angels, avec le soutien de BPI France.



"Grâce à notre technologie de rupture, notre équipe exceptionnelle fonce vers l'intégration clinique pour transformer concrètement le quotidien des laboratoires", assure Mel Landelle, cofondateur et CEO de 25 ans.



La medtech développe une solution d'intelligence artificielle capable de remplacer entièrement les colorations chimiques utilisées dans l'analyse des biopsies.



"Nous proposons du Virtual Staining : notre IA génère virtuellement les mêmes informations diagnostiques que la chimie traditionnelle, mais 100 fois plus vite et sans aucun réactif toxique", explique Antoine Delplace, cofondateur et CTO, centralien spécialisé en Computer Vision.



RainPath s'attaque frontalement aux bottlenecks des laboratoires d'anatomopathologie : temps d'attente interminables, coûts explosifs des réactifs, erreurs manuelles récurrentes. L’entreprise ambitionne de devenir le Cardiologs de l’anatomopathologie.



"Le Virtual Staining de RainPath combine une vraie révolution métier avec la perspective de rentrer dans l'ère de la télé-anatomopathologie, qui va grandement améliorer l'efficacité et la disponibilité des analyses, ainsi que la suppression des déchets toxiques pour les laboratoires, parfaitement à l'intersection de notre stratégie Climat & Santé. Nous sommes ravis de rejoindre cette équipe ambitieuse en route vers un leadership global dans les solutions IA pour les biopsies”, déclare Teampact Ventures, lead investisseur de cette première levée de fonds.





De 8 à 16 collaborateurs en 6 mois : l'ambition de RainPath



"Nous opérons une transition historique de l'analyse par la chimie vers une analyse optique augmentée par l'IA. Cette approche sera plus précise, plus rapide, plus scalable et deviendra le standard de demain. RainPath est l'un des seuls acteurs européens à maîtriser cette technologie critique", affirme Mel Landelle, Normalien.



RainPath commercialise sa solution auprès des laboratoires d'anatomopathologie publics et privés. L’entreprise répond directement aux enjeux de précision diagnostique sur biopsie. "Notre IA va apporter une précision diagnostique inégalée, une rapidité d'analyse révolutionnaire et une accessibilité totale. On élève le niveau de soin pour tous les patients", précise Antoine Delplace.



Avec ce tour de table de pré-seed, RainPath veut multiplier par 2 la taille de son équipe, passant de 8 collaborateurs à 16 en quelques mois. La jeune pousse va recruter en R&D, ingénieurs IA, data scientists, développeurs. L’entreprise cherche également un ou une CPO. "C'est une levée de construction produit et de validation clinique", avance Mel Landelle.





Un marché colossal de 500 millions d'analyses annuelles dans le viseur



En ligne de mire : la série A d'ici 18 mois pour accélérer l'expansion internationale. "La demande explose : vieillissement de la population, hausse des cancers, mais pas assez de pathologistes. Il est nécessaire de gagner en efficience, un demi-milliard d’analyses anatomopathologiques sont réalisées chaque année dans le monde, c'est une question de santé publique. Et il est crucial que l'Europe et la France se mobilisent massivement pour développer ces technologies critiques et préserver notre souveraineté diagnostique.", alerte le fondateur.



La vision long terme ? Créer la "Rainbow Coloration" - une présentation révolutionnaire des tissus où chaque couleur correspondrait à une information diagnostique spécifique. "Nous voulons devenir LE nouveau standard mondial de présentation du tissu humain. Plus clair, plus beau, plus efficace pour les pathologistes.", projette Mel Landelle.



Avec des premiers résultats spectaculaires et une technologie souveraine, RainPath ambitionne de capturer rapidement des parts de marché significatives. "Nous sommes convaincus que Rainpath va considérablement améliorer les processus dans les laboratoires d'anatomopathologie, donc apporter à ses clients un retour sur investissement immédiat et améliorer le parcours de soins des patients.", souligne le fonds d’investissement Xplore by Épopée Gestion, investisseur de l’entreprise.

À propos de RainPath



Startup medtech rennaise fondée en février 2025, RainPath automatise l'anatomopathologie grâce à l'IA. Sa technologie de Virtual Staining élimine les produits chimiques toxiques et divise par 100 les temps d'analyse. Objectif : devenir le standard mondial du diagnostic sur tissu.



À propos de Teampact Ventures



Teampact Ventures est une structure d’investissement à impact dédiée aux futurs leaders internationaux des secteurs du climat (ClimateTech) et de la santé (HealthTech). Son positionnement unique repose sur l’intégration des méthodes du sport de haut niveau pour amplifier la performance humaine et collective des équipes fondatrices. Inspirée par les meilleures équipes sportives du monde, Teampact place les entrepreneurs au centre du succès, en s’appuyant sur une communauté d’athlètes et de coachs pour renforcer leadership, cohésion et résilience.





À propos d’Xplore



Xplore est la marque de capital-innovation d’Épopée Gestion, l’entreprise d’investissement cofondée par Charles Cabillic et Ronan Le Moal en 2020. Elle regroupe l’ensemble des expertises de financement, accompagnement opérationnel et accélération de la société de gestion pour booster l’innovation dans les territoires. Xplore est implantée à Brest, Bordeaux, Nantes et Paris au plus près des écosystèmes et de celles et ceux qui innovent pour les aider à atteindre de nouveaux horizons.