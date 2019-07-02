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24 | Communiqué de presse

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ADVANS Lab réunit son portefeuille de startups pour la 3e édition de l’ADVANS Startup Day

Published on 20/03/2026 à 12:12

ADVANS Lab a rassemblé, le mardi 10 mars 2026, dans les locaux d’ADVANS Group à Cachan, plusieurs startups de son portefeuille. Cette nouvelle édition s’inscrit dans la continuité des actions menées par l’entité pour renforcer la collaboration entre les jeunes entreprises technologiques et favoriser un partage d’expérience concret.




Daniele Brunetti - Inspecto, Jean-François Beraud - ADVANS Lab, Quentin Bodart - Crystal QC, Olga Chashchina - Metyos, Christophe Renaud - Inspecto, Alexandre Boulanger - Metyos, Fabrice, Ravignon - SeADvance, Mel Landelle - Rainpath, Théophile Charlet - ADVANS Lab, Pierre Marciniak - Owneat, Matthieu Boutard - KiiMasters, qui est intervenu dans le cadre de l’ADVANS Startup Day. © Philippe Vincent.
 

Une journée consacrée au partage d’expérience et aux enjeux concrets du développement

Après un mot d’introduction de Radomir Jovanovic, PDG d’ADVANS Group, la journée a alterné temps d’échange, discussions thématiques et retours de terrain. L’animation était assurée par Matthieu Boutard, entrepreneur et expert de l’accompagnement de projets innovants, qui intervient régulièrement auprès de startups en phase d’amorçage.

Ce format a permis à chaque participant de bénéficier d’un regard croisé sur son développement.

Les échanges ont porté sur plusieurs thèmes essentiels à la structuration et à la croissance d’une jeune entreprise technologique :

  • Définition d’objectifs lisibles et réalistes,
  • Adéquation entre produit et besoins du marché,
  • Étapes clés de structuration financière,
  • Usages pertinents des technologies d’intelligence artificielle.

Ces discussions, menées de manière ouverte et collaborative, ont offert aux fondateurs un espace pour confronter leurs pratiques, partager leurs difficultés et identifier des leviers d’amélioration concrets.


La thèse d’investissement d’ADVANS Lab : soutenir l’innovation dès ses débuts

En cohérence avec les thématiques abordées durant la journée, ADVANS Lab a rappelé les fondements de sa stratégie d’investissement, focalisée sur les startups technologiques en phase d’amorçage.

En tant qu’investisseur et expert, l’entité identifie les tendances émergentes dans l’intelligence artificielle, le logiciel, l’électronique et la micro-électronique, et cible prioritairement les innovations de rupture (deeptech) ayant un fort potentiel d’impact.

ADVANS Lab accompagne ensuite les jeunes entreprises de l’idée initiale jusqu’aux premières mises sur le marché, en leur apportant un soutien technique, stratégique et opérationnel.

Cette démarche a été illustrée tout au long de la journée par les retours d’expérience des startups présentes.


Les startups accompagnées : des projets technologiques à fort potentiel

Voici une brève présentation des jeunes entreprises soutenues par ADVANS Lab :

  • Akidaia - dispositif de contrôle d’accès non connecté, sans stockage de données.
  • Crystal QC - développement d’un ordinateur quantique basé sur la technologie des ions piégés.
  • Delicity - plateforme équitable de livraison de repas à domicile.
  • Inspecto - solution d’inspection et d’audit 4.0, sur site ou à distance.
  • Metyos - biocapteur connecté pour accompagner les patients dans la gestion de leur santé.
  • Nijta - solution d’anonymisation audio destinée à protéger les données sensibles.
  • Owneat - solution numérique pour fluidifier l’expérience des clients au restaurant.
  • RainPath - solutions d’analyse en anatomopathologie alliant optique et IA pour remplacer les analyses chimiques et améliorer le diagnostic.
  • SeADvans - solution de maintenance prédictive pour équipements industriels.


Une vision portée par l’innovation

À propos de cette journée, Jean-François Béraud, directeur de l’innovation d’ADVANS Lab, souligne : "Cette troisième édition de l’ADVANS Startup Day reflète l’évolution des besoins de nos startups. Leurs problématiques évoluent, leurs ambitions également, et nos échanges gagnent en profondeur. En les réunissant à Cachan, nous facilitons un partage d’expérience direct, honnête et opérationnel, indispensable pour soutenir des projets technologiques à fort potentiel."

A propos d’ADVANS Lab

ADVANS Lab est l’entité dédiée à l’innovation technologique au sein d’ADVANS Group. Elle pilote un large éventail d’initiatives : participations dans des startups, programme d’accélération ADVANS Accelerator, projets collaboratifs, appels à projets innovants internes Into the Lab, ainsi que des partenariats stratégiques avec l’écosystème technologique.

Fondé en 2000, ADVANS Group est un acteur technologique de référence, spécialisé dans l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques. Présent en Europe et aux États-Unis, ADVANS Group s’appuie sur une expertise multidisciplinaire pour accompagner ses clients dans le développement de solutions complexes et innovantes.

Where passion leads to excellence

Pour en savoir plus :
www.advans-group.com
www.advans-lab.com


 

Communiqué publié par Mongaboure Xavier
Published on 20/03/2026 à 12:12 sur 24presse.com
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