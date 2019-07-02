musique







Lorsque des amis en voyage de chasse se retrouvent dans un affrontement mortel avec d'autres chasseurs, ils jurent de garder le secret. Mais à mesure que la paranoïa s'installe et qu'un gang impitoyable cherche à se venger, les amis doivent confronter leur moralité, leurs familles et leurs instincts sauvages.





"Il est difficile de décrire une musique avec des mots mais quand j’aurai dit qu’ Éric Neveux est curieux de tout et amateur d’expériences, qu’il est chaleureux et fraternel, mystérieux, vif et intense sous son air tranquille et rassurant, il me suffit d’ajouter que sa musique lui ressemble et qu’il ressemble à sa musique. C’est la première fois que nous travaillons ensemble et si j’ai voulu faire appel à lui c’est en raison du caractère hybride de certaines de ses bandes originales, de la frontalité avec laquelle il n’hésite pas à s’emparer des genres, que ce soit le suspense ou le mélo, et de son goût pour le score mélodique.



C’est exactement ce qu’il a fait pour la musique de Traqués qui se développe entre thèmes (et leurs déclinaisons) et moments atmosphériques ou pulsés. D’emblée nous étions d’accord pour une musique orchestrale faite d’un mélange de cordes et d’instruments qui évoquent la nature, le sauvage, une forme de bestialité ancestrale tels que les cors ou les bois.



Comme si le vernis mélodieux de la civilisation était parasité et se craquelait pour laisser apparaître la violence contenue et des émotions plus noires, incertaines et primitives. Qu’elle soit faite de heurts ou de glissements, il y a quelque chose d’intranquille dans la musique de notre série. Une intranquillité qui est celle des situations mais aussi du mental de notre personnage principal. Si l’histoire est ressentie par Franck c’est que musique et caméra prennent l’une et l’autre la charge de retranscrire ses émotions - même dans des scènes de suspense - et de les trahir quand il cherche à les masquer. Le score de Traqués évolue ainsi entre l’intime du héros et le majestueux de la montagne, comme si quelque chose de plus grand qu’eux regardait ces personnages évoluer.



J’aime particulièrement la façon dont Éric est parvenu à déployer sa musique sur les six épisodes, l’a fait peu à peu évoluer vers quelque chose de plus hybride en faisant rentrer l’électro d’abord à petites doses puis en lui faisant prendre de plus en plus le pouvoir sur l’orchestration. En s’y mélangeant puis en lui succédant. Tout en y intégrant toujours les éléments primitifs que j’évoquais plus haut. Cela donne à notre bande originale tension et étrangeté, ce qui est le but de notre série.



La musique fait totalement partie de mon écriture, comme la lumière ou la caméra. C’est la raison pour laquelle je n’ai absolument pas peur qu’elle soit présente et parfois au premier plan sonore. Je ne cherche pas à ce qu’elle accompagne en sourdine mais nous guide, nous entraîne, vers quelque chose d’incertain mais qui est en marche. Comme si elle tirait les fils de nos personnages ou poussait la caméra sur les rails d’un travelling. Cela permet de donner un style climatique et mental à des situations d’apparences réalistes. On est en même temps dans la réalité et dans une sorte de fantastique intérieur." - Cédric Anger, réalisateur

The Hunt / Traqués

Bande Originale de la Série Apple

Une série de Cédric Anger

Avec Mélanie Laurent, Benoit Magimel, Damien Bonnard….

Musique originale de Eric Neveux

Score Production: Jean-Pierre Arquié & Jonathan Allen

Orchestrations by James McWilliam

Programming: Jean-PIerre Ensuque & Eric Neveux

Music Editing: Clovis SchNeider & Léo Vincent

Editings: Julien Bellanger

FAME'S Skopje Studio Orchestra

Conducted by Oleg Kondratenko

Bass & Octobass Clarinets: Alain Billard

Alto & Bass Flutes: Matteo Cesari

French Horns: Bastien Dalmasso & Philippe Dalmasso

Recorded @ Sequenza Studio - Montreuil by Thomas Vingtrinier



Spotify : https://open.spotify.com/album/4cwcsjp87iihJ242c3qPrR



Apple Music : https://itunes.apple.com/album/id/1882695350



Tidal : https://tidal.com/album/504511676/u



YouTube : https://youtu.be/o8611RyT0UA?si=WukjfxcdqCYEjdvA



Fanlist : https://fanlink.tv/w3eE



CD Physical coming soon



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