RED BIRD est un film d'action indépendant qui s'affranchit du modèle traditionnel de production français, prouvant que le cinéma peut prospérer en dehors des structures classiques de l'industrie. Réalisé par des moyens alternatifs, ce projet a réuni une équipe dévouée de techniciens passionnés, d’acteurs et de cascadeurs partageant la même vision. Chaque membre du casting et de l’équipe technique croyait aux valeurs fondamentales du film, travaillant sans relâche pour donner vie au projet sans le soutien financier habituel. Le film incarne l’esprit de collaboration, guidé par l’engagement plutôt que par les contraintes commerciales, démontrant qu’une grande histoire et des séquences d’action captivantes peuvent naître de la détermination et de l’ambition artistique.



Maximilien Abadie apprend la mort de son père, Alex, dans des circonstances énigmatiques. Officiellement, un accident de voiture, apparemment causé par lui-même, est la cause de ce drame. Mais Alex n’était pas qu’un père : c'était un policier inflexible, connu pour sa rigueur et sa méthode implacable. Discret mais déterminé, il œuvrait dans l’ombre sous l’identité du "Red Bird", avec laquelle il avait comme objectif de résoudre les affaires les plus complexes.



Convaincu que la version officielle cache quelque chose de bien plus sombre, Max se tourne vers Franck, le chef de la police, et son collègue Julien. Ce dernier lui remet un dossier incomplet, dans lequel Max découvre que son père enquêtait sur une affaire de grande envergure : le "Projet Stardust". Ce projet visait à s'emparer du contrôle du trafic de drogue de la ville, et Alex était bien décidé à le démanteler… au péril de sa vie.



Déterminé à venger son père, Max s'engage dans une traque implacable, décortiquant chaque indice, chaque piste, avec l’aide de son fidèle ami Sam. Mais au fur et à mesure de son enquête, la quête de vengeance se transforme en une plongée vertigineuse dans un enchevêtrement de secrets et de manipulations. Ce qu'il découvre pourrait non seulement bouleverser sa vision de la vérité, mais aussi l’entraîner bien plus loin que ce qu’il imaginait, dans une quête qui dépasse la simple vengeance.

Red Bird - Original Motion Picture Soundtrack

Réalisé par Alexandre Laugier, Thomas Habibes et Houssam Adili

Music Alexandre Laugier

Label Plaza Mayor Company Ltd





