Dans une ville grise et sans passé, Joy est une jeune femme orpheline qui vit sa foi avec intensité et ne quitte presque jamais son église. Un jour, elle fait la rencontre d’Andriy, un jeune homme qui se fait agresser sous ses yeux. Elle se convainc bientôt que leurs destins sont liés…

Selon Joy est une histoire d’amour et de foi. C’est la rencontre miraculeuse entre deux âmes solitaires, dans un monde sombre et désolé, où la lumière de l’espoir semble s’être définitivement éteinte… et où elle va enfin renaître grâce à la passion.



L’ombre et la lumière, le paradis et l’enfer : je voulais que la musique puisse exprimer ces contrastes en suivant l’évolution intérieure de mon héroïne tout au long du film. Joy est un personnage qui parle peu, mais qui ressent beaucoup, et la musique devait pour moi nous offrir un accès immédiat à ses émotions.



Je souhaitais aussi que la bande-son participe, au même titre que le montage son et la lumière, à nous immerger dans l’atmosphère étrange et nocturne de cette ville dépeuplée qui sert de toile de fond à mon histoire. Je cherchais ainsi une couleur particulière, à la fois ténébreuse et envoûtante, qui plonge le spectateur dans un état quasi-second.



Pour moi, chaque film est l’occasion d’un voyage hors de notre réalité ordinaire, et la musique constitue une voix formidable pour créer une passerelle vers un autre monde. Le monde de Joy est à la fois céleste et tellurique. Lumineux et inquiétant. Mystérieux et sensuel. La musique de Rémi Boubal vous guidera sans encombres à travers ce voyage. - Camille Lugan - Realisatrice

Selon Joy - (The Book of Joy)

Director : Camille Lugan

Cast : Sonia Bonny, Volodymyr Zhdanov, Asia Argento

Music : Rémi Boubal

Selection Venice Festival

France cinema 24 December

