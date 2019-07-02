entreprises





Partenaire exclusif de « The Talks », un cycle de conférences

Cette année, l’Agence ICE renforce sa présence à Maison & Objet à travers deux initiatives de premier plan. Elle sera partenaire exclusif de « The Talks », un cycle de conférences et de débats organisés pendant le salon, avec la participation de figures majeures du design italien et international telles que Roberto Palomba et Ludovica Serafini.



Visibilité supplémentaire au Made in Italy



Parallèlement, l’Agence ICE assurera la présentation du numéro spécial de la Serie Oro d’Interni Magazine, intitulé « Milano Design Hub&Spoke », à l’occasion d’un événement dédié à l’Institut Italien de Culture de Paris. Une initiative prestigieuse qui offrira une visibilité supplémentaire au Made in Italy, dans une période particulièrement dynamique pour le design dans la capitale française.

Promouvoir l’excellence italienne



Dans le cadre d’une stratégie plus large visant à promouvoir l’excellence italienne et à renforcer les relations commerciales internationales, Maison & Objet a été sélectionné comme l’une des initiatives stratégiques en France au sein du programme OpportunItaly, porté par l’Agence ICE et le Ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI).

Favoriser les rencontres entre acheteurs, distributeurs et entrepreneurs



Ce programme a pour objectif de favoriser les rencontres entre acheteurs, distributeurs et entrepreneurs internationaux et le savoir-faire du Made in Italy (www.opportunitaly.gov.it). Un élément clé de cette stratégie est le OpportunItaly Buyers Club, destiné aux acheteurs, importateurs, distributeurs et grands opérateurs internationaux, afin de stimuler leur participation aux actions de promotion de l’Agence ICE et de faciliter le développement de relations commerciales avec les entreprises italiennes.

Espace dédié au sein du village MOM



Grâce à la collaboration entre l’Agence ICE et le marketplace de Maison & Objet, le Made in Italy bénéficiera également d’un espace dédié au sein du village MOM (Hall 6), avec une large sélection de produits italiens.

Fort attrait du design italien en France



Dans un contexte de recul des importations françaises dans plusieurs segments de l’univers de la maison (–4,5 % pour le mobilier et les articles de décoration, –5,6 % pour le linge de maison, –6,4 % pour les carreaux en céramique, –3,3 % pour les arts de la table), l’année 2024 a néanmoins confirmé la résilience des importations en provenance d’Italie, témoignant du fort attrait du design italien en France.

L’Italie demeure en effet le deuxième fournisseur de la France dans les secteurs du mobilier (1,5 milliard d’euros, 13,5 % de parts de marché), des arts de la table (54 millions d’euros, 6,2 %) et de l’éclairage (217 millions d’euros, 10,8 %). Ces positions se confirment également au cours des neuf premiers mois de 2025, malgré une tendance globale des importations toujours orientée à la baisse.

En revanche, dans le secteur du textile et du linge de maison, l’Italie a reculé en 2024 à la onzième place parmi les fournisseurs de la France, avec 1,8 % de parts de marché et une baisse des flux de 31 % par rapport à 2023, pour un total d’importations françaises de 27 millions d’euros. Cette tendance négative se poursuit sur les neuf premiers mois de 2025 (–29 %).



Premier fournisseur de la France



Historiquement premier fournisseur de la France, l’Italie conserve toutefois en 2024 sa position de leader dans le secteur des carreaux en céramique, avec plus de 560 millions d’euros d’exportations et 47,6 % de parts de marché. Bien que les importations françaises de céramique italienne aient reculé de 2,3 % en 2024, cette baisse reste inférieure à celle enregistrée par l’ensemble du marché (–6,4 %). Sur les neuf premiers mois de 2025, le recul s’accentue (–10,7 %), affectant l’ensemble des principaux pays fournisseurs, mais l’Italie demeure le premier partenaire de la France avec 47 % de parts de marché.

Importance stratégique majeure



Dans ce contexte de contraction du marché français, la participation à un salon tel que Maison & Objet revêt une importance stratégique majeure. La manifestation constitue en effet une plateforme internationale incontournable permettant aux entreprises de rencontrer des acheteurs venus du monde entier.

Pour le secteur du mobilier et de la décoration, la collective de 59 entreprises occupera une surface totale d’environ 860 m², répartie dans les halls 1 (espace « Signature »), 4 et 5A.

La collective dédiée à la céramique pour le bâtiment réunira 23 entreprises, installées dans le hall 2, au sein de l’espace « Projects », sur une surface d’environ 360 m².

Enfin, pour le secteur du textile et du linge de maison, l’Agence ICE accompagnera une collective de 21 entreprises, exposées dans le hall 6 sur une surface d’environ 400 m².

Stand de 13 m² par entreprise

Chaque entreprise bénéficiera d’un stand de 13 m² ainsi que d’une inscription à la plateforme MOM pour une durée de six mois. Lancée en 2016, la plateforme digitale de Maison & Objet permet aux marques de disposer d’une vitrine en ligne, de participer à des événements digitaux et d’interagir avec importateurs, architectes et designers du monde entier. MOM rassemble aujourd’hui 480 000 acheteurs et plus de 2 millions de visiteurs par an.



Plan de communication complet



Afin de renforcer la visibilité de la présence italienne, un plan de communication complet sera mis à disposition des entreprises participantes, comprenant notamment un catalogue digital dédié aux exposants italiens de la collective ICE, une insertion dans le guide du visiteur ainsi que diverses actions de communication et de promotion publicitaire.

OpportunItaly est le programme d’accélération business, porté par l’Agence ICE et le Ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Il a pour objectif de favoriser le développement de connexions commerciales entre acheteurs, distributeurs et entrepreneurs internationaux et les entreprises italiennes, à travers des services de digital business matching, une plateforme avancée de mise en relation professionnelle et des contenus dédiés aux secteurs stratégiques du Made in Italy. opportunitaly.gov.it

A propos de l'agence ICE

Organisation publique italienne chargée de soutenir les entreprises italiennes dans leur développement international, notamment à l’exportation.Elle travaille également à attirer des investissements étrangers en Italie.Elle offre des services d’information, d’assistance, de conseil, de promotion, de formation et d’accompagnement aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME).L’agence organise des missions commerciales, des participations à des foires internationales, des événements de réseautage, des études de marché et des formations pour aider les entreprises à s’implanter à l’étranger.

Contact presse

Ingrid Synenko

Ingrid@velvetwonton.com