entreprises







Ce rapprochement permet à Primexis de renforcer son accompagnement des établissements bancaires sur l’ensemble de leurs programmes de transformation réglementaire et prudentielle, du cadrage des exigences jusqu’à leur déploiement opérationnel, en assurant une continuité totale entre conseil et exécution.



Historiquement reconnu pour son expertise en assistance opérationnelle des directions financières, Primexis élargit ainsi son dispositif avec les savoir-faire de MLAdvisory en réglementation prudentielle bancaire, gestion ALM, pilotage des ressources rares, modélisation et gestion des risques, et transformation des architectures Finance & Risques.



Le Groupe Primexis rassemble désormais près de 450 collaborateurs, dont environ 100 consultants dédiés aux secteurs de la banque et de l’assurance.



MLAdvisory rejoint le groupe Primexis en tant que filiale et conserve son identité ainsi que sa gouvernance opérationnelle. Éric Auclair, Directeur Général de MLAdvisory, poursuit le pilotage de la structure et travaille en coordination avec Jean-Christophe Lemière, Directeur Général de Primexis, afin de développer les synergies entre les deux entités.



Fondateur de MLAdvisory en 2013, Charles Morel a construit, par sa vision stratégique et son leadership, un cabinet de référence dans l’accompagnement des fonctions Finance et Risques des établissements bancaires en France. Dans le cadre du rapprochement avec Primexis, il quitte ses fonctions pour se consacrer à de nouveaux projets. Nous le remercions pour son engagement et sa contribution au développement du cabinet, et lui souhaitons pleine réussite pour la suite.

"L’intensification des exigences réglementaires transforme en profondeur les organisations finance et risques des établissements bancaires. Ce rapprochement nous permet d’y répondre avec des expertises renforcées et une capacité d’exécution éprouvée, en nous appuyant sur la complémentarité de nos équipes. Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes de MLAdvisory au sein de Primexis et de bâtir ensemble un projet commun centré sur la proximité client et l’exigence opérationnelle." - Jean-Christophe LEMIERE, Directeur Général de Primexis



"Nous avons trouvé en Primexis un partenaire aligné sur nos valeurs et notre vision du métier, avec une complémentarité forte de nos savoir-faire. Ce rapprochement nous permet d’élargir notre capacité d’intervention auprès de nos clients, en combinant expertise réglementaire, pilotage de projets et déploiement opérationnel. Il crée également un cadre solide pour le développement de nos équipes, appelées à intervenir sur des projets de plus en plus structurants et complexes." - Éric AUCLAIR, Directeur Général de MLAdvisory





Eric Auclair, Directeur Général de MLAdvisory, et Jean-Christophe Lemière, Directeur Général de Primexis

À propos de Primexis



Fondé en 1978, Primexis est un cabinet de conseil opérationnel et d'expertise comptable spécialisée qui accompagne depuis près de 50 ans les directions financières de grandes entreprises, ETI, groupes internationaux et sociétés de gestion dans leurs en jeux financiers et réglementaires.

Expertises : Comptabilité, Fiscalité, Consolidation & Reporting, Contrôle de gestion, Paie & RH.



Chiffres clés 2025 (avant acquisition) : 370 collaborateurs | 50 M€ de CA | Top 30 Profession Comptable France | Certifications ISAE 3402 Type II & SSAE 18



www.primexis.fr





À propos de MLAdvisory



Fondé en 2013, MLAdvisory est un cabinet de conseil parisien qui accompagne les établissements financiers sur leurs enjeux de risques, de conformité et de réglementation prudentielle bancaire, ainsi que de transformation, du cadrage stratégique au déploiement opérationnel.



Expertises : Réglementation prudentielle bancaire, gestion ALM, pilotage des ressources rares, modélisation et gestion des risques, et transformation des architectures fonctionnelles Finance & Risques.



Chiffres clés 2025 : 70 collaborateurs | 10 M€ de CA

