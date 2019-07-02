politique



Une entrée en campagne officielle, sans étiquette



Jean-François Daville, entrepreneur et expert en bâtiment, annonce officiellement son entrée en campagne pour les élections municipales de 2026 à Jarny (Meurthe-et-Moselle).



Une candidature sans étiquette, éloignée des enjeux partisans, née d’un constat simple : Jarny dispose d’atouts réels mais souffre depuis trop longtemps d’un manque de vision et de méthode. La baisse constante du nombre de ses habitants et des impôts fonciers parmi les plus élevés de France en sont un constat flagrant.





Un parcours d’autodidacte, forgé hors des appareils politiques



Autodidacte issu d’un milieu modeste, Jean-François Daville a construit son parcours loin des cercles politiques traditionnels. Chef d’entreprise depuis 17 ans, il a développé et redressé des projets complexes dans le bâtiment, l’immobilier, l’énergie et l’intelligence artificielle.



Cette expérience de terrain, il souhaite désormais la mettre au service de sa ville natale : "Je ne viens pas faire de la politique. Je viens appliquer à la mairie ce que j’ai toujours fait dans ma vie : diagnostiquer, décider et agir."





Une démarche de transparence assumée



Cette démarche de transparence, il l’a déjà engagée à travers un livre autobiographique qu’il a choisi d’offrir et de distribuer gratuitement dans chaque boîte aux lettres de la commune.



Près de 5 000 exemplaires ont déjà été distribués, financés sur ses fonds propres. Avec pour objectif assumé d'expliquer son parcours, ses sacrifices, ses réussites comme ses erreurs, afin que chacun comprenne d’où il vient et ce qu’il défend.



Ce livre n’est pas un programme électoral. Il constitue une preuve de cohérence.





Des projets structurants pour l’avenir du territoire



Parmi les projets qu’il porte figure une vision ambitieuse pour le développement économique de Jarny, notamment le projet d’ouverture de nouvelles mines de fer, pensées de manière moderne, éco-responsable et créatrice d’emplois locaux.



Un projet de long terme, conçu comme un levier de renaissance industrielle et territoriale, loin des effets d’annonce.





Des engagements personnels clairs



Jean-François Daville annonce également des engagements personnels précis s’il est élu : un maire à plein temps, accessible, sans privilèges, sans carrière politique à préserver et une gouvernance exclusivement tournée vers l’intérêt des habitants.



"Je ne me présente pas pour représenter un parti. Je me présente pour Jarny."





Ouvrir une nouvelle page pour Jarny



Avec cette candidature indépendante, Jean-François Daville entend ouvrir une nouvelle page pour la commune, fondée sur le travail, la responsabilité et le courage de dire les choses telles qu’elles sont.





De l’entreprise à la mairie : la même exigence.

Plus d'informations :



Pour découvrir une partie des projets en cours d’annonce jusqu’aux élections : https://daville-municipale.fr



Pour commander le livre (disponible gratuitement sur demande pour les journalistes) : https://daville-municipale.fr/a-propos/#livre

