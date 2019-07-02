24 | Communiqué de presse
Police municipale renforcée à Jarny : un engagement clair pour la sécurité du quotidien
Published on 03/03/2026 à 10:48
À Jarny, la sécurité n’est plus un sujet secondaire. Elle est devenue une attente forte, légitime, quotidienne.
Les habitants veulent une chose simple : se sentir protégés dans leur ville.
Jean-François Daville, candidat aux élections municipales à Jarny, prend un engagement clair : renforcer et structurer une véritable police municipale, visible, formée et opérationnelle.
Une autorité calme
L’autorité ne s’agite pas. Elle s’incarne. Jean-François Daville défend une police municipale :
- Présente sur le terrain
- Visible aux abords des écoles et dans les quartiers sensibles
- Active aux heures où les incivilités ont lieu
- Coopérative avec la Police nationale
Une police du cœur et de la fermeté. Proche des habitants, ferme face aux dérives.
Des missions concrètes
- Sécurisation quotidienne des écoles
- Lutte contre les rodéos et les trafics
- Protection des commerces
- Plan “vacances tranquilles” pour prévenir les cambriolages
- Lutte contre les dépôts sauvages
- Vidéoprotection modernisée et responsable
La sécurité, ce n’est pas de la communication. C’est de l’organisation.
Gouverner, c’est protéger
Jean-François Daville refuse qu’une mère hésite à laisser son enfant rentrer seul. Il refuse qu’un commerçant ferme avec inquiétude.
La sécurité n’est ni de droite ni de gauche. Elle est municipale.
Elle est le socle du respect, de la prospérité et du vivre-ensemble.
À Jarny, nous rétablirons une présence, une cohérence, une exigence.
De l’entreprise à la mairie : la même exigence.
Published on 03/03/2026 à 10:48
