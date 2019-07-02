politique







À Jarny, la sécurité n’est plus un sujet secondaire. Elle est devenue une attente forte, légitime, quotidienne.



Les habitants veulent une chose simple : se sentir protégés dans leur ville.



Jean-François Daville, candidat aux élections municipales à Jarny, prend un engagement clair : renforcer et structurer une véritable police municipale, visible, formée et opérationnelle.





Une autorité calme



L’autorité ne s’agite pas. Elle s’incarne. Jean-François Daville défend une police municipale :

Présente sur le terrain

Visible aux abords des écoles et dans les quartiers sensibles

Active aux heures où les incivilités ont lieu

Coopérative avec la Police nationale

Une police du cœur et de la fermeté. Proche des habitants, ferme face aux dérives.





Des missions concrètes

Sécurisation quotidienne des écoles

Lutte contre les rodéos et les trafics

Protection des commerces

Plan “vacances tranquilles” pour prévenir les cambriolages

Lutte contre les dépôts sauvages

Vidéoprotection modernisée et responsable

La sécurité, ce n’est pas de la communication. C’est de l’organisation.





Gouverner, c’est protéger



Jean-François Daville refuse qu’une mère hésite à laisser son enfant rentrer seul. Il refuse qu’un commerçant ferme avec inquiétude.



La sécurité n’est ni de droite ni de gauche. Elle est municipale.



Elle est le socle du respect, de la prospérité et du vivre-ensemble.



À Jarny, nous rétablirons une présence, une cohérence, une exigence.

