 27785tt

Du lundi au vendredi de 8H à 19H au (33) (0)9 52 93 38 78

Menu
Envoyer votre communiqué
|

24 | Communiqué de presse

print
politique

Police municipale renforcée à Jarny : un engagement clair pour la sécurité du quotidien

Published on 03/03/2026 à 10:48



À Jarny, la sécurité n’est plus un sujet secondaire. Elle est devenue une attente forte, légitime, quotidienne. 

Les habitants veulent une chose simple : se sentir protégés dans leur ville. 

Jean-François Daville, candidat aux élections municipales à Jarnyprend un engagement clair : renforcer et structurer une véritable police municipale, visible, formée et opérationnelle.


Une autorité calme 

L’autorité ne s’agite pas. Elle s’incarne. Jean-François Daville défend une police municipale : 

  • Présente sur le terrain 
  • Visible aux abords des écoles et dans les quartiers sensibles 
  • Active aux heures où les incivilités ont lieu 
  • Coopérative avec la Police nationale 

Une police du cœur et de la fermeté. Proche des habitants, ferme face aux dérives. 


Des missions concrètes 

  • Sécurisation quotidienne des écoles 
  • Lutte contre les rodéos et les trafics 
  • Protection des commerces 
  • Plan “vacances tranquilles” pour prévenir les cambriolages 
  • Lutte contre les dépôts sauvages 
  • Vidéoprotection modernisée et responsable 

La sécurité, ce n’est pas de la communication.  C’est de l’organisation.


Gouverner, c’est protéger

Jean-François Daville refuse qu’une mère hésite à laisser son enfant rentrer seul. Il refuse qu’un commerçant ferme avec inquiétude. 

La sécurité n’est ni de droite ni de gauche. Elle est municipale.

Elle est le socle du respect, de la prospérité et du vivre-ensemble. 

À Jarny, nous rétablirons une présence, une cohérence, une exigence.

En savoir plus : 

Découvrez une partie de ses projets, en cours d’annonce jusqu’aux élections, sur https://daville-municipale.fr

Pour commander le livre : https://daville-municipale.fr/a-propos/#livre - service presse gratuit pour les médias

De l’entreprise à la mairie : la même exigence.
 

Communiqué publié par Daville Jean-François
Published on 03/03/2026 à 10:48 sur 24presse.com
Daville Jean-François
Daville Municipale

www.daville-municipale.fr
Contacter

Press release copyrights free 24presse.com

Send email to
Daville Jean-François

Company : Daville Municipale

Press contact

Daville Jean-François
Daville Municipale

Contacter

Website
www.daville-municipale.fr

Diffuser
un communiqué
de presseLancer une diffusion

Derniers communiqués de presse de la catégorie "politique"