Jean-François Daville défend une vision claire : un maire doit aussi être un développeur.

Développer l’activité locale.

Développer l’emploi.

Développer l’efficacité de l’action publique.

Son approche repose sur une méthode simple, éprouvée dans le monde de l’entreprise, loin des idéologies économiques et des querelles de camps.



Priorité aux acteurs locaux : Chaque euro de commande publique doit, autant que possible, irriguer le tissu économique de Jarny et du territoire. Les entreprises locales ne demandent pas de passe-droits, mais de la considération, de la visibilité et des règles claires.



Une commande publique intelligente : Planifiée, lisible, accessible. Des marchés pensés pour être réellement ouverts aux TPE et PME locales, avec des lots adaptés, des délais réalistes et une exigence de qualité assumée.



Des délais tenus, des résultats mesurables : Dans une entreprise, les retards coûtent cher. Dans une commune aussi. La méthode Daville, c’est une culture du résultat : des décisions prises, des chantiers suivis, des engagements respectés.

Cette vision n’est ni de droite, ni de gauche. Elle est pour Jarny.



Elle repose sur une conviction simple : la réussite économique d’un territoire n’est pas une idéologie, c’est une responsabilité.



Relancer Jarny par l’économie réelle, c’est redonner confiance aux entrepreneurs, sécuriser l’emploi local et créer une dynamique durable, au service des habitants.

