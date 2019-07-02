 27783tt

Du lundi au vendredi de 8H à 19H au (33) (0)9 52 93 38 78

Menu
Envoyer votre communiqué
|

24 | Communiqué de presse

print
politique

Relancer Jarny par l’économie réelle : entreprises locales, emplois et méthode Daville

Published on 25/02/2026 à 11:04

À Jarny, le débat politique ne peut plus se limiter aux postures ou aux slogans. La priorité, aujourd’hui, c’est l’économie réelle. Celle qui crée des emplois, fait vivre les familles, soutient les commerçants, les artisans, les PME locales. Celle qui produit du concret.



Jean-François Daville défend une vision claire : un maire doit aussi être un développeur. 

  • Développer l’activité locale.  
  • Développer l’emploi.  
  • Développer l’efficacité de l’action publique. 

Son approche repose sur une méthode simple, éprouvée dans le monde de l’entreprise, loin des  idéologies économiques et des querelles de camps. 

Priorité aux acteurs locaux : Chaque euro de commande publique doit, autant que possible, irriguer le tissu économique de Jarny  et du territoire. Les entreprises locales ne demandent pas de passe-droits, mais de la considération,  de la visibilité et des règles claires. 

Une commande publique intelligente : Planifiée, lisible, accessible. Des marchés pensés pour être réellement ouverts aux TPE et PME  locales, avec des lots adaptés, des délais réalistes et une exigence de qualité assumée. 

Des délais tenus, des résultats mesurables : Dans une entreprise, les retards coûtent cher. Dans une commune aussi. La méthode Daville, c’est  une culture du résultat : des décisions prises, des chantiers suivis, des engagements respectés. 

Cette vision n’est ni de droite, ni de gauche. Elle est pour Jarny

Elle repose sur une conviction simple : la réussite économique d’un territoire n’est pas une  idéologie, c’est une responsabilité.

Relancer Jarny par l’économie réelle, c’est redonner confiance aux entrepreneurs, sécuriser l’emploi  local et créer une dynamique durable, au service des habitants. 

En savoir plus : 

Découvrez une partie de ses projets, en cours d’annonce jusqu’aux élections, sur https://daville-municipale.fr

Pour commander le livre : https://daville-municipale.fr/a-propos/#livre - service presse gratuit pour les médias

De l’entreprise à la mairie : la même exigence.

 

Communiqué publié par Daville Jean-François
Published on 25/02/2026 à 11:04 sur 24presse.com
Daville Jean-François
Daville Municipale

www.daville-municipale.fr
Contacter

Press release copyrights free 24presse.com

Send email to
Daville Jean-François

Company : Daville Municipale

Press contact

Daville Jean-François
Daville Municipale

Contacter

Website
www.daville-municipale.fr

Diffuser
un communiqué
de presseLancer une diffusion

Derniers communiqués de presse de la catégorie "politique"