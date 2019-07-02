 27761tt

'Jarny mérite mieux' : le diagnostic sans filtre d’un candidat hors système

Published on 17/02/2026 à 13:41

A l’approche des élections municipales de 2026, Jean-François Daville, candidat indépendant à la mairie de Jarny, publie un diagnostic direct sur la situation de la commune : "Jarny n’est pas condamnée. Elle est mal dirigée".



Pour cet entrepreneur, le constat est clair et largement partagé : après plus d’un quart de siècle  sous la même gouvernance, Jarny stagne, et même régresse. La ville a perdu environ 2 000  habitants et supporte un niveau d’imposition particulièrement élevé au regard de communes de taille comparable. 

Les points clés du diagnostic 

  • Ville à l’arrêt : dynamisme local insuffisant, opportunités non saisies. 
  • Potentiel inexploité : ressources humaines, économiques et historiques encore sous-valorisées.
  • Manque de vision : absence de cap clair pour l’avenir, fractures qui s’installent.
  • Gestion sans cap : pilotage au jour le jour plutôt que stratégie et résultats.

Jean-François Daville affirme que ce constat n’a rien d’un discours polémique : il s’agit d’un appel à reprendre l’initiative, avec une méthode fondée sur la rigueur, le travail et des objectifs  mesurables. 

"Jarny n’est pas condamnée. Elle est mal dirigée. Maintenant, nous allons nous mettre au travail pour redresser la ville."

Ce diagnostic constitue la base de son projet municipal : pragmatisme, transparence, efficacité, pour remettre Jarny en mouvement et redonner confiance aux habitants.

En savoir plus : 

Découvrez une partie de ses projets, en cours d’annonce jusqu’aux élections, sur https://daville-municipale.fr

Pour commander le livre : https://daville-municipale.fr/a-propos/#livre - service presse gratuit pour les médias

De l’entreprise à la mairie : la même exigence.


 

