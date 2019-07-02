24 | Communiqué de presse
'Jarny mérite mieux' : le diagnostic sans filtre d’un candidat hors système
Published on 17/02/2026 à 13:41
Pour cet entrepreneur, le constat est clair et largement partagé : après plus d’un quart de siècle sous la même gouvernance, Jarny stagne, et même régresse. La ville a perdu environ 2 000 habitants et supporte un niveau d’imposition particulièrement élevé au regard de communes de taille comparable.
Les points clés du diagnostic
- Ville à l’arrêt : dynamisme local insuffisant, opportunités non saisies.
- Potentiel inexploité : ressources humaines, économiques et historiques encore sous-valorisées.
- Manque de vision : absence de cap clair pour l’avenir, fractures qui s’installent.
- Gestion sans cap : pilotage au jour le jour plutôt que stratégie et résultats.
Jean-François Daville affirme que ce constat n’a rien d’un discours polémique : il s’agit d’un appel à reprendre l’initiative, avec une méthode fondée sur la rigueur, le travail et des objectifs mesurables.
"Jarny n’est pas condamnée. Elle est mal dirigée. Maintenant, nous allons nous mettre au travail pour redresser la ville."
Ce diagnostic constitue la base de son projet municipal : pragmatisme, transparence, efficacité, pour remettre Jarny en mouvement et redonner confiance aux habitants.
De l’entreprise à la mairie : la même exigence.
