Selbstschutz ohne Panik: Warum Vorsorge 2026 zur neuen Normalität wird
Published on 02/16/2026, 4:39 PM
Blackout-Szenarien, Extremwetter, Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur oder geopolitische Spannungen: Krisen wirken heute näher als noch vor wenigen Jahren. Gleichzeitig verändert sich der gesellschaftliche Umgang mit dem Thema Vorsorge.
Was früher als „Prepper-Thema“ galt, wird zunehmend als rationale, verantwortungsbewusste Selbstorganisation verstanden.
„Vorsorge ist kein Zeichen von Panik, sondern Ausdruck von Verantwortung“, sagt Kim Berknov, Director & VP EMEA bei ReadyWise UK. „Wer vorbereitet ist, bleibt handlungsfähig. Ernährungssicherheit schafft Ruhe – gerade in unsicheren Zeiten.“
Vorsorge wird Teil moderner Risiko- und Kontinuitätsplanung
Laut Empfehlungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sollten Haushalte für mindestens zehn Tage autark sein können - insbesondere bei Lebensmitteln und Wasser.
Doch das Thema betrifft längst nicht mehr nur Privathaushalte. Auch Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Organisationen integrieren Versorgungssicherheit zunehmend in ihre Risiko- und Kontinuitätsplanung.
„Die Diskussion hat sich deutlich verändert“, erklärt Kim Berknov. „Es geht nicht um Extremszenarien. Es geht um Resilienz - im privaten Umfeld ebenso wie in Unternehmen, Institutionen und NGOs.“
Marktbeobachtung aus Deutschland
Auch im deutschen Fachhandel zeigt sich dieser Trend deutlich.
„Wir sehen täglich, wie sich die Nachfrage professionalisiert“, sagt Christopher Hain, stellv. Geschäftsführer von Bundeswehr & Mehr, einem offiziellen ReadyWise UK Reseller in Deutschland. „Gefragt sind strukturierte, langfristige Lösungen für reale Szenarien – sachlich, planbar und ohne Dramatisierung.“
Strukturierte Versorgungssicherheit
Als global führender Anbieter im Bereich Notfall-Lebensmittel entwickelt ReadyWise UK seit Jahren Lösungen für Haushalte, Unternehmen, Institutionen und humanitäre Organisationen weltweit.
Die gefriergetrockneten Mahlzeiten bieten:
-
Haltbarkeit von bis zu 25 Jahren bei kompakter Lagerung
-
Schnelle Zubereitung auch bei eingeschränkter Infrastruktur
-
Planbare Versorgungskonzepte für private und institutionelle Anforderungen
„Unser Ziel ist es, Haushalten, Unternehmen, Institutionen und NGOs eine sachliche, strukturierte Möglichkeit zur Versorgungssicherheit zu bieten“, betont Kim Berknov. „Transparent, verantwortungsvoll und langfristig planbar.“
Über ReadyWise UK
ReadyWise UK ist ein global führender Anbieter von langfristig haltbaren Notfall- und Vorratslebensmitteln aus London (UK). Das Unternehmen entwickelt hochwertige, gefriergetrocknete Mahlzeiten mit einer Haltbarkeit von bis zu 25 Jahren und beliefert Kunden in Europa und weiteren internationalen Märkten.
Neben privaten Haushalten unterstützt ReadyWise UK Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Institutionen sowie humanitäre Organisationen mit strukturierten Ernährungssicherheitslösungen.
Weitere Informationen unter: www.readywise.de / https://readywise.co.uk
Über Bundeswehr-Und-Mehr
bundeswehr-und-mehr.de ist ein deutscher Fachhändler für Outdoor-, Sicherheits- und Ausrüstungsprodukte. Als offizieller Vertriebspartner von ReadyWise UK bietet das Unternehmen strukturierte Konzepte für langfristige Lebensmittelvorsorge und legt besonderen Wert auf sachliche Beratung und verantwortungsvolle Kommunikation.
Weitere Informationen unter: www.bundeswehr-und-mehr.de
