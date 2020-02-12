Humanitäre Hilfe für die Ukraine – ReadyWise liefert Notfallnahrung an KOLO Nordic

news





KOLO Nordic ist eine dänische NGO, die zu 100 % von Freiwilligen geführt wird und direkte humanitäre Hilfe in die Ukraine liefert. KOLO Nordic, dessen Name auf Ukrainisch „Kreis“ bedeutet, hat bereits mehr als 258 Tonnen humanitäre Hilfe geliefert – darunter medizinische Fahrzeuge, Feldküchen, Krankenwagen und andere wichtige Ressourcen – auf über 120 LKW-Ladungen verteilt. Dabei legte das Team mehr als 285.500 km zurück, was 7,1 Erdumrundungen entspricht. Sämtliche Verwaltungskosten werden von Freiwilligen getragen, sodass 100 % der Spenden direkt in die Hilfsmaßnahmen fließen.



„Vorbereitung ist das Herzstück jeder Lieferung in die Ukraine“, sagte Kristine Foss, Mitbegründerin von KOLO Nordic und Initiatorin der Women2Women-Tour. „Die Mission von ReadyWise passt perfekt zu unserer: sicherzustellen, dass Hilfe die verletzlichsten Bevölkerungsgruppen auf die effektivste Weise erreicht. Ihre hochwertigen Mahlzeiten, kombiniert mit unserem Basis-Liefermodell, tragen dazu bei, einen starken Kreis der Unterstützung für die Ukrainer zu schaffen.“



Kim Berknov, Direktor & VP EMEA bei ReadyWise UK, fügte hinzu: „Wir fühlen uns geehrt, 4.300 Mahlzeiten für diese Women2Women-Tour von KOLO Nordic bereitzustellen. Durch die Kombination der bewährten Notfallnahrungslösungen von ReadyWise mit dem vertrauenswürdigen Logistik- und Freiwilligennetzwerk von KOLO Nordic können wir die Ukrainer erreichen, die am dringendsten Hilfe benötigen.“

Mehr erfahren und die Mission unterstützen: readywise.co.uk | kolonordic.dk

Über ReadyWise UK

ReadyWise, mit Hauptsitzen in Salt Lake City (Utah) und London (Vereinigtes Königreich), ist ein führender Hersteller von gefriergetrockneter Notfallnahrung mit einer Haltbarkeit von bis zu 25 Jahren. Das Unternehmen verpflichtet sich, hochwertige, praktische und nahrhafte Optionen für Privatpersonen, Unternehmen, Institutionen und NGOs bereitzustellen, die mit unerwarteten Herausforderungen konfrontiert sind.

Mehr erfahren: https://readywise.co.uk

Über KOLO Nordic

KOLO Nordic ist eine dänische humanitäre NGO, die vollständig von Freiwilligen betrieben wird. Seit 2022 leistet KOLO Nordic entscheidende Hilfe für die Ukraine – darunter Fahrzeuge, Feldlazarette und Hilfslieferungen – und passt sich weiterhin den sich verändernden Bedürfnissen auf Grundlage direkter Rückmeldungen aus dem Land an. Das Freiwilligenmodell stellt sicher, dass alle Mittel direkt den Bedürftigsten zugutekommen.

Mehr erfahren: https://kolonordic.dk