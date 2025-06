2. Ausgabe der Internationalen Minute der Gerüche, 10. Juni

„Atmen, fühlen, schreiben“ 10. Juni um 10:06 Uhr

Um an der Veranstaltung teilzunehmen, die allen in Frankreich und im Ausland offen steht, müssen Sie lediglich::



1. Gehen Sie nach draußen und nehmen Sie sich eine Minute Zeit, um Ihre Umgebung wahrzunehmen.

2. Notieren Sie Ihre Eindrücke auf einer Bristol-Tafel (10 x 15 cm) oder auf normalem Papier: Geruch, Gefühl, Erinnerung, Emotion usw.

3. Schreiben Sie auf die Rückseite Ihren Vornamen, Ihr Alter und den Ort, an dem der Geruch bemerkt wurde.

4. Senden Sie die Karte an: Atmo Normandie, 3 place de la Pomme d’Or, 76000 Rouen, France Die erhaltenen Karten stellen eine Sammlung olfaktorischer Eindrücke dar. Sie werden im Museum der Schönen Künste von Rouen ausgestellt.