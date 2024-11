Juwelierkunst: "Le Lingot" (frz. Goldbarren) von Edenly, ein Ring aus 100 % recyceltem 18-Karat-Gold

shopping



Die Kunst, Luxus und Investition zu verschmelzen

Mit einem Gewicht von 10 Gramm 18-karätigem Gold (750/1000) und einem Preis von 1.490 € ist „Le Lingot“ weit mehr als ein Schmuckstück – es ist ein bleibendes Vermächtnis.



Seit der Gründung von Edenly vor 15 Jahren hat sich der Goldpreis um über 300 % erhöht, wodurch die Schmuckstücke des Hauses zu wertvollen Erbstücken avancieren. „Le Lingot“ ist der Inbegriff zeitloser Juwelierkunst und dauerhafter Wertigkeit – ein harmonisches Zusammenspiel von Tradition, Exzellenz und Innovation. Dieses Schmuckstück wurde geschaffen, um Generationen zu überdauern und dabei seine Eleganz stets aufs Neue zu enthüllen.





Ein Versprechen für Nachhaltigkeit und Verantwortung



In einer Welt, die sich dem Wandel und der Verantwortung verschreibt, steht Edenly für nachhaltige Werte: „Le Lingot“wird ausschließlich aus 100 % recyceltem Gold gefertigt. Durch die unendliche Wiederverwertbarkeit des Edelmetalls trägt jedes Stück zur Förderung der Kreislaufwirtschaft bei.



Gefertigt in Edenly’s Werkstatt in Biarritz (Frankreich), wird „Le Lingot“ mit höchster Präzision nummeriert, graviert, zertifiziert und videodokumentiert, um Authentizität und Einzigartigkeit zu gewährleisten.

Über Edenly



Edenly wurde 2009 in Genf gegründet, um die Kunst der Juwelierarbeit einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Mit einem klaren Fokus auf erschwinglichen Luxus und kompromisslose Qualität hat sich die Marke fest etabliert. Heute vertrauen jährlich über 50.000 Kunden auf die Exzellenz von Edenly. Die umfangreiche Kollektion umfasst zertifizierte Schmuckstücke aus 750/- und 375/- Gold, darunter Verlobungsringe, Trauringe und weitere edle Goldschmuckstücke.



Edenly vereint Tradition und Moderne und bietet exklusive Designs zu wettbewerbsfähigen Preisen. Die Schmuckkreationen sind über die Website edenly.com, verfügbar in acht Sprachen, sowie in der eleganten Pariser Boutique nahe der Place Vendôme oder in der Hamburger Boutique am Gänsemarkt erhältlich.



Weitere Informationen: www.edenly.com





