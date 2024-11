Auszeichnungen des 8. Golden Tree International Documentary Film Festival

culture



Drei Tage Festival und 47 Filme, die man der Welt erzählen kann



Die Ausgabe 2024 des Golden Tree International Documentary Film Festival wurde am Donnerstag, dem 7. November, mit der Vorführung des Films „Kims Video“ von Ashley Sabin und David Redmon im Club de l'Etoile eröffnet.



Drei Tage lang wurden die Vorführungen zwischen dem Grand Rex und dem B&B Hôtel Paris 17 Batignolles aufgeteilt, unter den Augen der Jury unter dem Vorsitz des französischen Produzenten Nicolas Deschamps und bestehend aus der indischen Regisseurin Deepika Suseelan, der koreanischen Produzentin Bae Yoonho und der kongolesischen Regisseurin Monique Mbeka und Marc Obéron, Gründer des Cinema For Change Festivals.



Auf dem Programm standen „LAGUNARIA“ des italienischen Regisseurs Giovanni Pellegrini, „Guranay“ des chinesischen Regisseurs A Gu, „Sacrificial Rites of Fire“ von DaoLongjiang, „Aus der Ferne ist jedes Gebirge blau“ des brasilianischen Regisseurs Neto Borges und „Maryam“ von Der iranische Regisseur Elnaz Zhalehchin.



Laut Regisseur und Drehbuchautor Frédéric Auburtin, Ehrengast des Festivals: „Diesem 8. GTDFF kommt die Ehre zu, die Arbeit leidenschaftlicher und aufregender Filmemacher zu entdecken und hervorzuheben. Dank einer neu erfundenen Erzählung und neuen inspirierten Talenten geht die Emotion glücklich über die Brücke zwischen Fiktion und Dokumentation".





Zwischen Wurzeln und Toren

Das 8. Golden Tree International Documentary Film Festival hatte das Thema „Wurzel der Kultur – Brücke“ mit dem Ziel, die Besonderheiten der Identität jeder menschlichen Gruppe zu erforschen und gleichzeitig den ständigen Austausch zwischen verschiedenen Kulturen und Zivilisationen zu feiern.



„Golden Tree zielt darauf ab, die kulturellen Wurzeln verschiedener Nationen durch die Kameras der Filmemacher aufzuzeichnen und offenzulegen, gegenseitiges Verständnis und Respekt zu stärken und eine Plattform für Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Dokumentarfilmern zu schaffen“, sagt Wang Libin, Präsident des Festivals.





Nicolas Deschamps, Zaynê Akyol, Arshia Shakiba und Marc Obéron



Die Preisliste



Am Abschlussabend, der am 9. November im Club de l'Etoile stattfand, gab die Jury die Gewinner der 8. Ausgabe des Golden Tree International Documentary Film Festival bekannt. Die Gewinner sind:

Golden Tree Award: „Rojek“, von Zaynê Akyol (Kanada)

Bester Dokumentarfilm: „Alone“ von Jafar Najafi (Iran)

Bester mittellanger Dokumentarfilm: „Maryam“ von Elnaz Zhalehchin (Iran)

Bester Dokumentar-Kurzfilm: „Will You Look at Me“ von Shuli Huang (China)

Beste Regie: „Les Chenilles“ von Michelle und Noel Keserwany (Frankreich)

Beste Kamera: „Rojek“ von Zaynê Akyol (Kanada)

Darüber hinaus wählte ein Auswahlkomitee bestehend aus Dalil Belkhoudir, Laurence Koe, Irina Khangoshvili, Priscilla Frey und Carlos Sargedas die drei besten Projekte im Rahmen des Golden Tree International Documentary Film Festival aus:



1. „The Naked Truth“ von Yessica Hurtado Martinez (Spanien)

2. „Leben in China“, von Qin Xiaoyue (China)

3. „Ni A Yong“ von Gao Longjiang (China)

Abschließend erhielten zwei Projekte eine besondere Erwähnung:



1 „Come On! Girls!“, von Liu Yitong (China)

2 „Mehr als Statistik“, von Borislav Banjac (Bosnien-Herzegowina)



Die Jury und Gewinner der 8. Ausgabe des Internationales Dokumentarfilmfestival Golden Tree

Über GTIDFF – „Limited Nations, Endless Culture“



Das 2016 gegründete Golden Tree International Documentary Film Festival (GTIDFF) findet jedes Jahr abwechselnd in Paris und Frankfurt statt. Ziel ist es, menschliche Realitäten hervorzuheben, die in ihrem Land und ihrer Zeit verwurzelt sind, und dabei die Linse der Kamera als Offenlegung kultureller Besonderheiten zu nutzen, um den Austausch und das gegenseitige Lernen zu fördern.



Mit der Unterstützung von Experten und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt ist das GTIDFF durch die Organisation von Ausstellungen, Shows, Foren und die Entwicklung von Investitions- und Austauschmechanismen zur Brücke geworden, die die Branche des östlichen und westlichen Dokumentarfilms verbindet.



Darüber hinaus ist das GTIDFF bestrebt, eine Plattform für die Kommunikation und den Austausch zwischen Regisseuren und Produzenten auf der ganzen Welt bereitzustellen, um Innovation und Entwicklung der globalen Filmindustrie zu fördern.

www.goldentreefestival.com



Press contact