Alors que des températures inférieures à zéro balayent l’Ukraine et que les infrastructures énergétiques restent soumises à une pression constante, l’accès à une alimentation chaude et nutritive est devenu une urgence humanitaire croissante.



ReadyWise UK répond à cette situation en renforçant son soutien aux opérations de secours hivernales de première ligne de KOLO Nordic, en livrant des milliers de repas d’urgence lyophilisés supplémentaires aux communautés vulnérables touchées par le conflit en cours.



Alors que de nombreuses familles font face à des coupures de courant prolongées, à des habitations détruites et à un accès limité aux produits frais, des repas fiables à longue durée de conservation s’avèrent essentiels pour survivre aux rigoureux mois d’hiver.



KOLO Nordic - une organisation humanitaire danoise gérée à 100 % par des bénévoles - a désormais livré plus de 260 tonnes d’aide au cours de plus de 120 convois humanitaires, comprenant des ambulances, des cuisines mobiles, du matériel médical, des fournitures hivernales et des denrées alimentaires directement aux communautés dans le besoin.

"L’hiver en Ukraine n’est pas seulement froid - il est mortel", déclare Kristine Foss, cofondatrice de KOLO Nordic. "Sans électricité ni chauffage stables, les familles dépendent fortement de l’aide alimentaire d’urgence. Les repas ReadyWise nous permettent d’apporter chaleur, nutrition et dignité lorsque les populations en ont le plus besoin."



Les repas lyophilisés ReadyWise - avec une durée de conservation pouvant aller jusqu’à 25 ans et une préparation rapide à l’eau chaude - sont spécialement conçus pour les environnements de crise où les chaînes d’approvisionnement sont perturbées et les installations de cuisson limitées.



"La sécurité alimentaire devient critique dans les zones de conflit en hiver", déclare Kim Berknov, Director & VP EMEA chez ReadyWise UK. "Lorsque les températures descendent en dessous de zéro, chaque repas chaud compte. Grâce à l’incroyable réseau de bénévoles de KOLO Nordic, nous veillons à ce que la nutrition d’urgence parvienne aux familles confrontées aux conditions les plus difficiles imaginables."



Ce déploiement hivernal s’inscrit dans un engagement humanitaire plus large de ReadyWise UK visant à soutenir les populations touchées par des crises à travers l’Europe et au-delà.



En savoir plus et soutenir la mission :

www.readywise.co.uk

www.kolonordic.dk

À propos de ReadyWise UK



ReadyWise, dont le siège est à Londres, Royaume-Uni, et à Salt Lake City, Utah, est un producteur de premier plan de réserves alimentaires d’urgence lyophilisées avec une durée de conservation pouvant aller jusqu’à 25 ans. L’entreprise s’engage à fournir des solutions de haute qualité, pratiques et nutritives aux particuliers, aux entreprises, aux institutions et aux ONG confrontés à des situations imprévues.



En savoir plus sur : https://readywise.co.uk