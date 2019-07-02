 27261tt

Aide humanitaire à l’Ukraine – ReadyWise fournit des repas d’urgence à KOLO Nordic

Published on 25/08/2025 à 14:01

ReadyWise UK, un leader mondial des repas d’urgence longue conservation, est fier de soutenir l’initiative à venir Women2Women 25 de KOLO Nordic, une initiative privée menée par un groupe de femmes danoises déterminées à faire une réelle différence pour les femmes en Ukraine. La mission est à la fois simple et forte : des femmes qui aident d’autres femmes – de la manière la plus concrète possible.

 

logo

 

KOLO Nordic est une ONG danoise, gérée à 100 % par des bénévoles, qui apporte une aide humanitaire directe à l’Ukraine. KOLO Nordic, dont le nom signifie « cercle » en ukrainien, a déjà livré plus de 258 tonnes d’aide humanitaire — y compris des véhicules médicaux, des cuisines mobiles, des ambulances et d’autres ressources essentielles — réparties sur plus de 120 camions. L’équipe a ainsi parcouru plus de 285 500 km, soit l’équivalent de 7,1 tours du monde. Tous les frais administratifs sont couverts par les bénévoles, garantissant que 100 % des dons vont directement aux actions humanitaires.

« La préparation est au cœur de chaque envoi vers l’Ukraine », a déclaré Kristine Foss, cofondatrice de KOLO Nordic et initiatrice de la tournée Women2Women. « La mission de ReadyWise s’aligne parfaitement avec la nôtre : veiller à ce que l’aide parvienne aux populations vulnérables de la manière la plus efficace possible. Leurs repas de haute qualité, combinés à notre modèle de livraison de proximité, contribueront à créer un puissant cercle de soutien pour les Ukrainiens. »

Kim Berknov, Directeur & VP EMEA chez ReadyWise UK, a ajouté : « Nous sommes honorés de fournir 4 300 repas pour cette tournée Women2Women de KOLO Nordic. En combinant les solutions éprouvées de ReadyWise en matière de repas d’urgence avec le réseau logistique et bénévole de KOLO Nordic, nous pouvons atteindre les Ukrainiens qui ont le plus besoin d’aide. »

En savoir plus et soutenir la mission : readywise.co.ukkolonordic.dk

***

Contacts presse

Kim Berknov
Trine Baadsgaard
ReadyWise UK KOLO Nordic

kberknov@readywise.com
kontact@nojsom.dk

À propos de ReadyWise UK

ReadyWise, dont le siège est à Salt Lake City (Utah) et à Londres (Royaume-Uni), est un producteur de premier plan de repas d’urgence lyophilisés avec une durée de conservation allant jusqu’à 25 ans. L’entreprise s’engage à fournir des options de haute qualité, pratiques et nutritives aux particuliers, entreprises, institutions et ONG confrontés à des situations imprévues. En savoir plus : https://readywise.co.uk

À propos de KOLO Nordic

KOLO Nordic est une ONG humanitaire danoise gérée entièrement par des bénévoles. Depuis 2022, KOLO Nordic fournit une aide cruciale à l’Ukraine — y compris des véhicules, des hôpitaux de campagne et des livraisons de secours — et continue de s’adapter aux besoins changeants sur la base des retours directs du terrain. Son modèle basé sur le bénévolat garantit que tous les fonds sont dirigés vers ceux qui en ont le plus besoin. En savoir plus : https://kolonordic.dk

 

