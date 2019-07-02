 27266tt

Du lundi au vendredi de 8H à 19H au (33) (0)9 52 93 38 78

Menu
Envoyer votre communiqué
|

24 | Communiqué de presse

print
actualites

Food To Ukraine – Alimenti di emergenza ReadyWise tramite KOLO Nordic

Published on 25/08/2025 à 13:59

Aiuti umanitari all’Ucraina – ReadyWise fornisce alimenti di emergenza a KOLO Nordic
ReadyWise UK, leader globale negli alimenti di emergenza a lunga conservazione, è orgogliosa di sostenere la prossima iniziativa Women2Women 25 di KOLO Nordic – un’iniziativa privata guidata da un gruppo di donne danesi determinate a fare una reale differenza per le donne in Ucraina. La missione è al tempo stesso semplice e forte: donne che aiutano altre donne – nel modo più concreto possibile.

 

KOLO Nordic è una ONG danese gestita al 100% da volontari che fornisce aiuti umanitari diretti all’Ucraina. KOLO Nordic, il cui nome in ucraino significa “cerchio”, ha già consegnato più di 258 tonnellate di aiuti umanitari – tra cui veicoli medici, cucine da campo, ambulanze e altre risorse essenziali – distribuiti in oltre 120 carichi di camion. Nel farlo, il team ha percorso più di 285.500 km, equivalenti a 7,1 giri del mondo. Tutti i costi amministrativi sono coperti dai volontari, garantendo che il 100% delle donazioni vada direttamente agli aiuti.


«La preparazione è al centro di ogni spedizione verso l’Ucraina», ha dichiarato Kristine Foss, cofondatrice di KOLO Nordic e ideatrice del tour Women2Women. «La missione di ReadyWise si allinea perfettamente con la nostra: garantire che gli aiuti raggiungano le popolazioni vulnerabili nel modo più efficace possibile. I loro pasti di alta qualità, uniti al nostro modello di consegna dal basso, contribuiranno a creare un potente cerchio di sostegno per gli ucraini.»


Kim Berknov, Direttore e VP EMEA di ReadyWise UK, ha aggiunto: «Siamo onorati di fornire 4.300 pasti per questo tour Women2Women di KOLO Nordic. Combinando le soluzioni collaudate di ReadyWise per gli alimenti di emergenza con la logistica e la rete di volontari affidabili di KOLO Nordic, possiamo raggiungere gli ucraini che hanno più bisogno di aiuto.»

 

Per saperne di più e sostenere la missione: readywise.co.uk | kolonordic.dk

Contatti stampa

ReadyWise UK
Kim Berknov
kberknov@readywise.com
KOLO Nordic
Trine Baadsgaard
kontakt@nojsom.dk

 

Chi è ReadyWise UK
ReadyWise, con sede a Salt Lake City (Utah, USA) e Londra (Regno Unito), è un produttore leader di alimenti di emergenza liofilizzati con una durata fino a 25 anni. L’azienda si impegna a fornire opzioni di alta qualità, pratiche e nutrienti per privati, aziende, istituzioni e ONG che affrontano sfide impreviste. Per saperne di più: https://readywise.co.uk

Chi è KOLO Nordic
KOLO Nordic è una ONG umanitaria danese gestita interamente da volontari. Dal 2022 KOLO Nordic ha fornito assistenza vitale all’Ucraina – tra cui veicoli, ospedali da campo e consegne di aiuti – e continua ad adattarsi alle esigenze in evoluzione sulla base del feedback diretto dal territorio. Il suo modello basato sul volontariato garantisce che tutti i fondi vadano direttamente a chi ne ha più bisogno. Per saperne di più: https://kolonordic.dk
 


 

Communiqué publié par Berknov Kim
Published on 25/08/2025 à 13:59 sur 24presse.com
Berknov Kim
readywise.co.uk

www.readywise.com
Contacter

Press release copyrights free 24presse.com

Send email to
Berknov Kim

Company : readywise.co.uk

Press contact

Berknov Kim
readywise.co.uk

Contacter

Website
www.readywise.com

Diffuser
un communiqué
de presseLancer une diffusion

Derniers communiqués de presse de la catégorie "actualites"