KOLO Nordic è una ONG danese gestita al 100% da volontari che fornisce aiuti umanitari diretti all’Ucraina. KOLO Nordic, il cui nome in ucraino significa “cerchio”, ha già consegnato più di 258 tonnellate di aiuti umanitari – tra cui veicoli medici, cucine da campo, ambulanze e altre risorse essenziali – distribuiti in oltre 120 carichi di camion. Nel farlo, il team ha percorso più di 285.500 km, equivalenti a 7,1 giri del mondo. Tutti i costi amministrativi sono coperti dai volontari, garantendo che il 100% delle donazioni vada direttamente agli aiuti.



«La preparazione è al centro di ogni spedizione verso l’Ucraina», ha dichiarato Kristine Foss, cofondatrice di KOLO Nordic e ideatrice del tour Women2Women. «La missione di ReadyWise si allinea perfettamente con la nostra: garantire che gli aiuti raggiungano le popolazioni vulnerabili nel modo più efficace possibile. I loro pasti di alta qualità, uniti al nostro modello di consegna dal basso, contribuiranno a creare un potente cerchio di sostegno per gli ucraini.»



Kim Berknov, Direttore e VP EMEA di ReadyWise UK, ha aggiunto: «Siamo onorati di fornire 4.300 pasti per questo tour Women2Women di KOLO Nordic. Combinando le soluzioni collaudate di ReadyWise per gli alimenti di emergenza con la logistica e la rete di volontari affidabili di KOLO Nordic, possiamo raggiungere gli ucraini che hanno più bisogno di aiuto.»

Per saperne di più e sostenere la missione: readywise.co.uk | kolonordic.dk

Chi è ReadyWise UK

ReadyWise, con sede a Salt Lake City (Utah, USA) e Londra (Regno Unito), è un produttore leader di alimenti di emergenza liofilizzati con una durata fino a 25 anni. L’azienda si impegna a fornire opzioni di alta qualità, pratiche e nutrienti per privati, aziende, istituzioni e ONG che affrontano sfide impreviste. Per saperne di più: https://readywise.co.uk

Chi è KOLO Nordic

KOLO Nordic è una ONG umanitaria danese gestita interamente da volontari. Dal 2022 KOLO Nordic ha fornito assistenza vitale all’Ucraina – tra cui veicoli, ospedali da campo e consegne di aiuti – e continua ad adattarsi alle esigenze in evoluzione sulla base del feedback diretto dal territorio. Il suo modello basato sul volontariato garantisce che tutti i fondi vadano direttamente a chi ne ha più bisogno. Per saperne di più: https://kolonordic.dk





