ReadyWise UK, líder mundial en alimentos de emergencia de larga duración, se enorgullece de apoyar la próxima iniciativa Women2Women 25 de KOLO Nordic – una iniciativa privada liderada por un grupo de mujeres danesas comprometidas a marcar una verdadera diferencia para las mujeres en Ucrania. La misión es a la vez simple y fuerte: mujeres que ayudan a mujeres – de la forma más concreta posible.



KOLO Nordic es una ONG danesa dirigida al 100 % por voluntarios que ofrece ayuda humanitaria directa a Ucrania. KOLO Nordic, cuyo nombre significa “círculo” en ucraniano, ya ha entregado más de 258 toneladas de ayuda humanitaria – incluidos vehículos médicos, cocinas de campaña, ambulancias y otros recursos esenciales – en más de 120 envíos en camión. En este proceso, el equipo ha recorrido más de 285.500 km, el equivalente a dar 7,1 vueltas al mundo. Todos los costes administrativos son cubiertos por los voluntarios, garantizando que el 100 % de las donaciones se destinen directamente a la ayuda.



«La preparación está en el corazón de cada envío a Ucrania», dijo Kristine Foss, cofundadora de KOLO Nordic e iniciadora de la gira Women2Women. «La misión de ReadyWise se alinea perfectamente con la nuestra: asegurar que la ayuda llegue a las poblaciones vulnerables de la manera más eficaz posible. Sus comidas de alta calidad, combinadas con nuestro modelo de entrega de base comunitaria, ayudarán a crear un poderoso círculo de apoyo para los ucranianos.»

Kim Berknov, Director y VP EMEA en ReadyWise UK, añadió: «Nos sentimos honrados de suministrar 4.300 comidas para esta gira Women2Women de KOLO Nordic. Al combinar las soluciones probadas de ReadyWise en alimentos de emergencia con la logística y la red de voluntarios de confianza de KOLO Nordic, podemos llegar a los ucranianos que más lo necesitan.»

Más información y apoyo a la misión: readywise.co.uk | kolonordic.dk