Un maire à plein temps, sans privilèges : les engagements personnels de Jean-François Daville et la parole d’une équipe exemplaire

Published on 12/02/2026 à 11:16

Jarny, à l’approche des élections municipales de 2026, Jean-François Daville, candidat indépendant à la mairie de Jarny, présente une série d’engagements personnels clairs et concrets, guidés par une conviction simple : la fonction de maire n’est pas un titre honorifique, c’est une responsabilité quotidienne.

Dans un contexte où les habitants attendent de la proximité, de la transparence et des résultats, Jean-François Daville affirme une ligne nette : un maire à plein temps, accessible, sans privilèges, au service exclusif des Jarnysiens.


"Être maire n’est pas un titre. C’est une responsabilité quotidienne."


Des engagements personnels forts : refus des privilèges habituel

Jean-François Daville annonce plusieurs engagements traduisant une volonté d’exemplarité, de sobriété et de  disponibilité réelle : 

  • Refus de la voiture de fonction 
  • Téléphone personnel : Jean-François Daville s’engage à communiquer publiquement son numéro de  téléphone personnel afin de rester accessible, sans filtre, sans barrière, et sans distance artificielle entre l’élu  et l’habitant.  
  • Maire accessible : un maire présent, visible et disponible, sur les chantiers, dans les quartiers, au  contact des associations, des commerçants et des familles. 
  • Reverser une partie de son indemnité de maire aux associations locales 
  • Maire à plein temps : Jean-François Daville s’engage à consacrer son temps à la ville en réduisant ses  activités professionnelles. 

Jean-François Daville rappelle que sa candidature est sans étiquette, et que Jarny doit être dirigée pour les  Jarnysiens, pas pour les partis politiques.  


La parole de l’équipe : exemplarité, responsabilité et engagement collectif 

Parce qu’une ville ne se relève pas avec un homme seul, la liste Ensemble pour Jarny porte un message  clair : l’exemplarité doit être collective, cohérente et assumée par l’ensemble de l’équipe municipale. Dans le prolongement direct des engagements personnels du futur maire, la liste Ensemble pour Jarny annonce une décision forte, collective et inédite : réduire volontairement la rémunération de tous les  adjoints. 

- Une décision concrète : La rémunération des adjoints passera de 904 € brut à 500 € net. Cette décision est prise par choix, sans obligation légale, par souci d’exemplarité et de responsabilité. 

- Une décision utile : Renforcer l’équipe municipale. Cette mesure permet de renforcer l’exécutif municipal en passant de 6 à 8 adjoints afin de : 

  • mieux répartir les responsabilités, 
  • approfondir le travail sur chaque dossier, 
  • assurer une gestion plus rigoureuse,
  • garantir une présence réelle sur le terrain. 

"Nous avons fait le choix de l’exemplarité plutôt que du confort, du travail plutôt que des privilèges,  et de l’intérêt général plutôt que des intérêts personnels."

Objectif : une équipe municipale plus nombreuse, plus engagée et plus compétente, capable d’assurer  une gestion de meilleure qualité, au service exclusif des Jarnysiens. 

En savoir plus : 

Découvrez une partie de ses projets, en cours d’annonce jusqu’aux élections, sur https://daville-municipale.fr

Pour commander le livre : https://daville-municipale.fr/a-propos/#livre - service presse gratuit pour les médias

De l’entreprise à la mairie : la même exigence.

 

Published on 12/02/2026 à 11:16
www.daville-municipale.fr
Website
www.daville-municipale.fr

