Un maire à plein temps, sans privilèges : les engagements personnels de Jean-François Daville et la parole d’une équipe exemplaire
Published on 12/02/2026 à 11:16
Dans un contexte où les habitants attendent de la proximité, de la transparence et des résultats, Jean-François Daville affirme une ligne nette : un maire à plein temps, accessible, sans privilèges, au service exclusif des Jarnysiens.
"Être maire n’est pas un titre. C’est une responsabilité quotidienne."
Des engagements personnels forts : refus des privilèges habituel
Jean-François Daville annonce plusieurs engagements traduisant une volonté d’exemplarité, de sobriété et de disponibilité réelle :
- Refus de la voiture de fonction
- Téléphone personnel : Jean-François Daville s’engage à communiquer publiquement son numéro de téléphone personnel afin de rester accessible, sans filtre, sans barrière, et sans distance artificielle entre l’élu et l’habitant.
- Maire accessible : un maire présent, visible et disponible, sur les chantiers, dans les quartiers, au contact des associations, des commerçants et des familles.
- Reverser une partie de son indemnité de maire aux associations locales
- Maire à plein temps : Jean-François Daville s’engage à consacrer son temps à la ville en réduisant ses activités professionnelles.
Jean-François Daville rappelle que sa candidature est sans étiquette, et que Jarny doit être dirigée pour les Jarnysiens, pas pour les partis politiques.
La parole de l’équipe : exemplarité, responsabilité et engagement collectif
Parce qu’une ville ne se relève pas avec un homme seul, la liste Ensemble pour Jarny porte un message clair : l’exemplarité doit être collective, cohérente et assumée par l’ensemble de l’équipe municipale. Dans le prolongement direct des engagements personnels du futur maire, la liste Ensemble pour Jarny annonce une décision forte, collective et inédite : réduire volontairement la rémunération de tous les adjoints.
- Une décision concrète : La rémunération des adjoints passera de 904 € brut à 500 € net. Cette décision est prise par choix, sans obligation légale, par souci d’exemplarité et de responsabilité.
- Une décision utile : Renforcer l’équipe municipale. Cette mesure permet de renforcer l’exécutif municipal en passant de 6 à 8 adjoints afin de :
- mieux répartir les responsabilités,
- approfondir le travail sur chaque dossier,
- assurer une gestion plus rigoureuse,
- garantir une présence réelle sur le terrain.
"Nous avons fait le choix de l’exemplarité plutôt que du confort, du travail plutôt que des privilèges, et de l’intérêt général plutôt que des intérêts personnels."
Objectif : une équipe municipale plus nombreuse, plus engagée et plus compétente, capable d’assurer une gestion de meilleure qualité, au service exclusif des Jarnysiens.
En savoir plus :
Découvrez une partie de ses projets, en cours d’annonce jusqu’aux élections, sur https://daville-municipale.fr
Pour commander le livre : https://daville-municipale.fr/a-propos/#livre - service presse gratuit pour les médias
De l’entreprise à la mairie : la même exigence.
Press contact
Daville Jean-François
Daville Municipale
Website
www.daville-municipale.fr
