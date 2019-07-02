 27730tt

Jarny : 5 000 livres distribués dans chaque boîte aux lettres : quand un candidat choisi la transparence plutôt que les slogans

Published on 09/02/2026 à 13:50



Une campagne qui commence autrement

À Jarny, la campagne municipale ne commence pas par une promesse, ni par une affiche, ni par un slogan. Elle commence dans chaque boîte aux lettres.

Jean-François Daville, entrepreneur, expert en bâtiment et candidat indépendant aux élections municipales de 2026, a fait un choix rare : faire distribuer gratuitement 5 000 exemplaires de  son livre autobiographique dans chaque boîte aux lettres jarnysienne. 

Un livre reçu chez soi, sans réunion fermée, sans condition. 


Un livre sans filtre, sans programme électoral, sans storytelling artificiel

Ce choix a été financé intégralement sur ses fonds personnels, sans subvention, sans soutien d'appareil partisan, sans aucun euro d’argent public. Un engagement assumé, parce que pour lui, l’indépendance commence par là. 

"Ce livre n’est pas un outil de séduction, ce n’est pas un programme, c’est une explication. Avant de demander la confiance, je veux que chacun sache qui je suis, d’où je viens et comment je travaille.", indique Jean-François Daville.


Une trajectoire avant les promesses

Ce livre n’est pas un tract déguisé, il ne promet rien. Il raconte un parcours : celui d’un autodidacte issu d’un milieu modeste, devenu entrepreneur, bâtisseur, puis acteur engagé dans la vie de sa commune natale. 

Jean-François Daville a fait le choix d’aller directement vers les habitants, sans intermédiaire politique, et de leur remettre l’intégralité de son histoire, en toute transparence. 


Une candidature sans étiquette, assumée

En finançant et en distribuant seul ce livre, Jean-François Daville assume pleinement une candidature sans étiquette, sans parti, sans appareil, sans consigne nationale. Une liberté qu’il revendique comme indispensable pour agir uniquement dans l’intérêt de Jarny. 

"Je ne demande pas une adhésion, je propose une lecture, ensuite, chacun jugera."


La transparence comme engagement politique

Offrir son parcours, sans filtre, c’est aussi accepter le regard critique. Jean-François Daville l’assume. À l’heure où la communication politique se résume souvent à des slogans et des postures, cette  démarche pose une question simple : et si la transparence redevenait un acte politique fort ?

En savoir plus : 

Découvrez une partie de ses projets, en cours d’annonce jusqu’aux élections, sur https://daville-municipale.fr

Pour commander le livre : https://daville-municipale.fr/a-propos/#livre - service presse gratuit pour les médias

De l’entreprise à la mairie : la même exigence.

 

 

