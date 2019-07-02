24 | Communiqué de presse
Primexis renforce son pôle International Business Services avec la nomination de Mélanie Lahoud en tant qu’Associée
Published on 10/02/2026 à 11:08
Cette nomination accompagne le développement du cabinet auprès des groupes internationaux implantés en France, dans un contexte de multiplication des référentiels comptables, de renforcement du reporting financier et des obligations de conformité.
Le pôle IBS rassemble 70 spécialistes qui accompagnent les filiales françaises de groupes internationaux, les investisseurs étrangers et les entreprises en forte croissance dans la gestion de leurs obligations comptables, fiscales, sociales et administratives. Mélanie Lahoud contribuera au développement de ces activités en s'appuyant sur son expertise en pilotage financier et en coordination internationale.
Parcours
Diplômée de l’ACA (ICAEW) et titulaire d’un master de l’emlyon business school, Mélanie Lahoud dispose de plus de 15 ans d’expérience dans l’accompagnement de groupes multinationaux.
Elle débute sa carrière chez Mazars à Londres en audit, avant de rejoindre Mazars Singapour où elle participe au développement des activités Accounting & Outsourcing et encadre une équipe en forte croissance au service d’une clientèle internationale.
Elle poursuit son parcours à New York en tant que Responsable financier de la filiale américaine de Carl Hansen & Son, avec la responsabilité de l'ensemble des opérations financières.
De retour en France, elle rejoint Forvis Mazars Paris en qualité de Senior Manager au sein de l’équipe AOS International, où elle accompagne des groupes français et étrangers sur leurs problématiques comptables, financières et organisationnelles.
"Le développement de notre pôle International Business Services constitue un axe stratégique pour Primexis. Les groupes internationaux recherchent aujourd’hui des partenaires capables de sécuriser leurs opérations et de piloter des environnements financiers de plus en plus complexes. L’arrivée de Mélanie Lahoud renforce notre capacité à répondre à ces enjeux avec une forte proximité opérationnelle et une expertise internationale reconnue." - Olivier Touchard, Président de Primexis
"Je suis ravie de rejoindre Primexis et ses équipes. Après 15 ans passés entre Londres, Singapour, New York et Paris, je retrouve chez Primexis l'exigence technique des grands cabinets internationaux alliée à la réactivité et à la proximité d'une équipe dédiée. J'ai hâte de mettre mon expérience au service des clients du cabinet." - Mélanie Lahoud, Associée International Business Services
A propos de Primexis
Cabinet de conseil opérationnel et d’expertise comptable spécialisée, Primexis accompagne depuis près de 50 ans les directions financières de grandes entreprises, ETI, groupes internationaux et sociétés de gestion dans leurs enjeux financiers et réglementaires.
Primexis en quelques chiffres (2025)
- 450 collaborateurs spécialisés en comptabilité, fiscalité, consolidation & reporting, contrôle de gestion, paie et RH
- 60 M€ de chiffre d’affaires
- Classé dans le Top 30 de la Profession Comptable en France
- Référencé "Cabinet Incontournable en Immobilier" par Décideurs Magazine (8ème année consécutive)
- Certifications internationales ISAE 3402 Type II & SSAE 18
- Membre du réseau international LEA Global (130 cabinets, 76 pays)
