La Ville de Gdansk a officiellement présenté son nouveau centre logistique de défense civile et de gestion de crise, conçu pour renforcer la préparation municipale face aux catastrophes naturelles, aux perturbations des infrastructures ou toutes autres situations d’urgence.



Cette installation moderne, dévoilée publiquement en février 2026, s’inscrit dans la stratégie globale de Gdansk visant à accroître sa résilience et à garantir une capacité de réaction rapide au bénéfice de ses habitants. L’entrepôt comprend des fournitures d’urgence essentielles, des équipements logistiques ainsi que des solutions alimentaires de longue conservation - notamment des repas d’urgence lyophilisés ReadyWise fournis par son distributeur officiel en Pologne.



L’installation est structurée pour permettre un déploiement immédiat de l’aide lors de crises telles que des inondations, des coupures de courant prolongées, des épisodes hivernaux extrêmes ou des évacuations à grande échelle. En prépositionnant des ressources essentielles au sein de la ville, les autorités réduisent considérablement les délais d’intervention et renforcent l’autonomie opérationnelle locale durant les 72 premières heures cruciales d’une situation d’urgence.



"La préparation au niveau municipal est fondamentale pour la sécurité publique", a déclaré un représentant de la Ville de Gdansk lors de la présentation de l’entrepôt. "Cet investissement garantit que nous sommes en mesure de soutenir les habitants rapidement et efficacement en cas de crise."

Les solutions alimentaires d’urgence ReadyWise stockées dans l’installation offrent des repas prêts à préparer, à longue conservation, avec une durée de stockage pouvant aller jusqu’à 25 ans. Conçus aussi bien pour les institutions que pour les ménages, les produits ne nécessitent que de l’eau pour leur préparation et sont optimisés pour un stockage à long terme sans réfrigération.



Kim Berknov, Director of ReadyWise UK, commente : "Nous sommes fiers de voir les produits ReadyWise intégrés à l’infrastructure de défense civile de la Ville de Gdansk. La préparation municipale constitue un pilier essentiel de la résilience moderne. Lorsque les villes prennent des mesures proactives pour garantir la disponibilité alimentaire en période de crise, elles renforcent non seulement leur capacité opérationnelle, mais aussi la confiance du public."





Marian Zielinski, CEO de ABC Koncept Sp. z o.o., distributeur officiel de ReadyWise en Pologne et fournisseur de la Ville de Gdansk, a ajouté : "Nous sommes honorés de soutenir la Ville de Gdansk dans le renforcement de son dispositif de préparation aux crises. Un stockage alimentaire fiable à long terme est un élément clé de toute stratégie de protection civile. En intégrant les repas d’urgence ReadyWise aux réserves municipales, Gdansk démontre un leadership visionnaire en matière de planification de la résilience - garantissant que les citoyens puissent être soutenus rapidement et efficacement en cas d’urgence."

Le nouvel entrepôt illustre une tendance croissante en Pologne et en Europe : les villes et les autorités régionales investissent dans des cadres structurés de préparation qui complètent les systèmes nationaux de sécurité. En combinant préparation logistique, planification d’urgence et stockage alimentaire fiable à long terme, les municipalités peuvent renforcer à la fois la résilience et la stabilité sociale.



Cette initiative reflète également une prise de conscience croissante du public selon laquelle la préparation constitue une responsabilité partagée entre les institutions et les citoyens - garantissant que les communautés soient en mesure de gérer efficacement et sereinement des perturbations imprévues.

À propos de ReadyWise



ReadyWise est un leader mondial des solutions alimentaires d’urgence, avec des hubs internationaux à Londres, Royaume-Uni, et à Salt Lake City, États-Unis. L’entreprise produit des repas lyophilisés de haute qualité et savoureux, avec une durée de conservation pouvant atteindre 25 ans - idéals pour le quotidien, les activités de plein air et la préparation aux situations d’urgence.



Pour en savoir plus : readywise.co.uk





À propos d’ABC Koncept Sp. z o.o.



ABC Koncept Sp. z o.o. est un partenaire eCommerce et B2B autorisé de ReadyWise UK en Pologne, engagé dans le renforcement de la résilience des ménages, des entreprises, des institutions et des ONG. Sa mission est de rendre la préparation accessible et structurée sur le marché polonais.



Pour en savoir plus : megazapas.pl



