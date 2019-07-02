entreprises







ELSYS Design, société d’ingénierie spécialisée dans la conception de systèmes électroniques embarqués, annonce son intégration au STMicroelectronics Partner Program, renforçant ainsi ses liens avec l’un des fabricants de semi-conducteurs les plus influents de l’industrie.



Le ST Partner Program fédère plus de 300 entreprises dans le monde afin d’aider les clients à concevoir et déployer des solutions avancées basées sur les technologies ST. En tant que nouveau partenaire ST Authorized, ELSYS Design bénéficiera d’un accès privilégié aux équipes techniques de ST, à ses spécialistes produits et à ses activités écosystème, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de projets communs et d’accompagnement client.



"Nos équipes d’ingénierie disposent d’une longue expérience des plateformes STM32, du développement logiciel embarqué et de la conception de cartes électroniques, qui jouent un rôle clé dans de nombreux systèmes innovants que nous réalisons pour nos clients", déclare Pascal Barioulet, directeur commercial d’ELSYS Design. "Cette collaboration renforce notre alignement avec ST et nous permet de mieux accompagner les clients qui développent des systèmes innovants reposant sur les dernières plateformes STM32 et les technologies d’IA embarquée."



ST a souligné que les logiciels embarqués, le développement de systèmes orientés STM32 et la conception de cartes électroniques constituaient des domaines clés dans lesquels ELSYS Design apportait une expertise précieuse au programme. Les premières collaborations porteront notamment sur : l’IA en périphérie (edge AI), les objets connectés, les systèmes basse consommation et les solutions connectées intelligentes.



Dans le cadre du programme, ELSYS Design va :

Travailler plus étroitement avec les équipes commerciales et techniques de ST.

Contribuer aux preuves de concept, prototypes et études de faisabilité pour des clients communs.

Participer à des initiatives de co-innovation.

Bénéficier d’une visibilité officielle sur le site du ST Partner Program.

"La connaissance par ELSYS Design du portefeuille ST et son expertise clé peuvent aider les clients à relever leurs défis de conception et à réduire leur temps de développement", explique Alessandro Maloberti, Partner Ecosystem Director chez STMicroelectronics. "L’évaluation et la sélection rigoureuse de nos ST Authorized Partners nous permettent de bâtir un écosystème solide de partenaires qualifiés, capables d’enrichir les projets clients grâce à des technologies avancées et de multiples services pour accélérer la conception de leurs solutions."

A propos d’ELSYS Design



ELSYS Design est une société d’ingénierie spécialisée dans la conception des systèmes électroniques embarqués (microélectronique, carte électronique, logiciel embarqué, ingénierie système).

Depuis son réseau de centres de conception, ELSYS Design propose des solutions entièrement personnalisées pour accélérer les projets de R&D de ses clients grâce à une expertise multisectorielle et des modèles d’intervention flexibles.

Fondée et managée par des ingénieurs, c’est une filiale d’ADVANS Group.

Where passion leads to excellence



elsys-design.com









