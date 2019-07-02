entreprises







ADVANS Group, partenaire technologique de confiance spécialisé dans l’ingénierie de systèmes complexes et innovants, franchit une nouvelle étape de son développement international avec la décision de s’implanter à Thessalonique.



Cette expansion stratégique renforce la présence du groupe en Europe et améliore sa capacité à accompagner ses clients internationaux sur des projets d’ingénierie à forte valeur ajoutée. La Grèce offre un vivier d’ingénieurs hautement qualifiés dans des domaines clés d’ADVANS Group, faisant de Thessalonique un emplacement pertinent pour créer un nouveau centre d’ingénierie, pleinement complémentaire du réseau existant du groupe en France, en Serbie, et au Portugal.



Pour Pascal Barioulet, directeur commercial d’ELSYS Design, une société d’ADVANS Group : "Thessalonique réunit une culture d’ingénierie solide et des compétences parfaitement alignées avec les technologies que nous développons pour nos clients grands comptes. En y ouvrant un nouveau site, nous renforçons notre capacité à accompagner des projets R&D toujours plus ambitieux, tout en élargissant la portée de notre réseau de centres de design en Europe."





Renforcer les échanges avec l’écosystème d’ingénierie local



Les 5 et 6 mars 2026,

Pascal Barioulet, directeur commercial d’ELSYS Design,

Sasa Kostic, directeur régional d’ELSYS Eastern Europe,

Ivica Miladinovic, business manager senior d’ELSYS Eastern Europe,

seront présents à Thessalonique pour rencontrer des ingénieurs, des partenaires académiques et des acteurs industriels locaux.

Les rencontres prévues sur place permettront d’identifier des opportunités de collaboration et de préparer les prochaines étapes de développement du nouveau site.

A propos d’ADVANS Group



Fondé en 2000, ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialisé dans l’ingénierie des systèmes complexes et innovants. Il rassemble trois sociétés principales et leurs filiales internationales, aux expertises complémentaires :

ELSYS Design, dédiée aux systèmes électroniques embarqués,

AVISTO, experte en développement logiciel sur mesure,

MECAGINE, spécialisée en ingénierie mécanique de pointe.

Depuis son réseau de centres d’ingénierie en Europe et aux États-Unis, ADVANS Group propose des solutions entièrement personnalisées pour accélérer les projets de R&D de ses clients grâce à une expertise multidisciplinaire et des modèles flexibles.

La mission d’ADVANS Group est de relever les défis techniques et technologiques grâce à la passion de ses ingénieurs et à leur engagement envers l’excellence et l’innovation.



