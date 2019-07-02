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Afin de combler de manière automatisée les lacunes d'information dans la communication des données de durabilité liées aux produits et de réduire ainsi au minimum la responsabilité du fait des produits, tec4U-Solutions et le DFKI ont développé l'application CoChecker basée sur l'IA comme extension intelligente de la plateforme de conformité des matériaux DataCross bien établie.



Dans la pratique, le respect total des exigences réglementaires échoue souvent en raison de l'absence ou de l'incomplétude des données des fournisseurs. Même les systèmes bien établis comme DataCross, qui misent sur la communication structurée avec les fournisseurs et la déclaration des produits, se heurtent à leurs limites lorsque des informations manquent. De telles lacunes sont considérées comme un facteur de risque de premier ordre, tant sur le plan juridique qu'économique. Une manière de les combler est de procéder à une évaluation des risques avec analyse chimique du produit - une procédure coûteuse en temps et en argent.



Les secteurs avec une grande diversité de variantes et une structure de fournisseurs dynamique comme l'industrie électrique et électronique sont particulièrement confrontés au défi de tenir à jour les déclarations de conformité dans un environnement en constante évolution. Un suivi manuel prend du temps, est sujet aux erreurs et n'est pas économiquement évolutif. Dans des secteurs tels que la construction de machines ou d'installations, de nombreuses informations relatives aux matériaux sont disponibles sous forme de données existantes, par exemple dans des listes de pièces ou des dessins, mais souvent non structurées et non standardisées. En raison des longs cycles de vie des produits, la quantité de ces documents est énorme, mais la qualité des données est souvent insuffisante pour un traitement numérique ultérieur.





@DFKI



L'IA remplace les données manquantes par des valeurs de probabilité validées



C'est là qu'intervient CoChecker. Le module supplémentaire basé sur l'IA opére dès qu'un renseignement sur un fournisseur manque ou reste incomplet dans DataCross. Grâce à l'analyse structurée des données, aux modèles de probabilité et à la recherche sémantique dans les sources de données internes et externes, CoChecker détermine automatiquement des informations de remplacement valables. L'IA tente d'abord d'identifier un composant dans la base de données DataCross. Si aucune information n'est disponible à ce sujet, le système recourt à des produits alternatifs présentant une similitude d'attribut élevée. Sur cette base, il calcule une valeur de probabilité pour la comparabilité.



Il est ainsi possible de combler de manière ciblée les lacunes existantes dans les données des produits - les fabricants ou les distributeurs obtiennent ainsi une estimation compréhensible et reproductible de la conformité de leur produit avec le règlement.



Une autre possibilité de minimiser les lacunes de données est l'exploitation de sources de données certes numérisées, mais non structurées et hétérogènes. Des méthodes spéciales d'extraction d'informations sont développées à cet effet, afin que des informations puissent également être extraites de sources analogiques telles que des dessins techniques, des fiches techniques et des rapports.





Perspectives d'avenir de l'IA : une assistance intelligente en matière de durabilité et de conformité



Actuellement, tec4U-Solutions travaille à la mise en œuvre d'un front-end pour CoChecker. Stefan Nieser, directeur de tec4U-Solutions, explique : "L'utilisation intelligente de l'intelligence artificielle dans le développement de nos propres produits revêt une grande importance stratégique et économique pour tec4U-Solutions. Nous avons financé le projet sur nos propres fonds pendant un an et demi - également pour montrer que la recherche menée de sa propre initiative peut être une voie viable et économiquement judicieuse pour les entreprises de taille moyenne".



L'application d'IA CoChecker sera continuellement développée dans ce sens. Il est notamment prévu de rechercher les prix courants du marché pour certains groupes de produits (p. ex. pièces normalisées) et d'évaluer automatiquement des documents complets pour y trouver des informations pertinentes sur la durabilité. À l'avenir, l'empreinte carbone, les taux de recyclage ou les composants liés à REACH pourraient ainsi être extraits directement des documents produits et traités numériquement.



Plus d'informations : https://www.tec4u-solutions.com/fr/cochecker-2

À propos de tec4U-Solutions



tec4U-Solutions GmbH aide les entreprises à répondre aux exigences légales et spécifiques des clients dans les domaines de la conformité des matériaux, de la durabilité, de l'économie circulaire et de l'éco-conception. L'entreprise propose des solutions de conseil et de logiciels pratiques - de l'analyse à la collecte de données dans la chaîne d'approvisionnement en passant par le conseil en matière de processus. Grâce à son propre outil de communication de données DataCross, tec4U permet une saisie flexible et conforme à la législation des données chez les fournisseurs ainsi que des évaluations complètes pour l'établissement de preuves de conformité vis-à-vis des clients ou des autorités.



Pour sa performance en matière d'innovation, l'entreprise a été distinguée en 2025 comme TOP 100 Innovator.



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