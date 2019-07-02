 27794tt

Telefoni: il nuovo P30K Apex si ricarica una volta al mese

Published on 04/03/2026 Ã  16:51

Il P30K Apex Ã¨ progettato per i professionisti che cercano una durata della batteria e una resistenza eccezionalia un prezzo fino alla metÃ  di quello dei concorrenti nel mercato degli smartphone con batterie giga.La P30K Apex Ã¨ il risultato di otto anni di ricerca e sviluppo.

Avenir Telecom, l'azienda che produce e commercializza in tutto il mondo i telefoni del marchio Energizer, annuncia il lancio commerciale dell'Energizer P30K nel giugno 2026.

Batteria da 30.000 mAh: un mese di autonomia in uso misto/standby

L'azienda Avenir Telecom che produce e commercializza telefoni a marchio Energizer in tutto il mondo annuncia il lancio commerciale dell'Energizer P30K Apex nel giugno 2026 al prezzo di $399.

Il modello "Apex" è dotato di una batteria da 30.000 mAh, che supera gli standard del settore e offre fino a un mese di autonomia in modalità di utilizzo misto/standby.


P30K Apex: capacità da 6 a 7 volte superiore alla media del mercato

Con 30.000 mAh, il P30K Apex offre una capacità da 6 a 7 volte superiore alla media del mercato. Questo dato contrasta nettamente con gli attuali benchmark nel mercato degli smartphone rugged, come il Samsung XCover6 Pro (4.050 mAh) o il Kyocera DuraForce Pro 3 (4.270 mAh), che raggiungono un massimo inferiore a 5.000 mAh.


Eliminare lo stress della batteria scarica per i professionisti dell'edilizia, dell'industria o della logistica

Per i professionisti del settore edile, industriale o logistico, ciò significa:

• Settimane di lavoro in una zona bianca senza accesso all'elettricità.
• Eliminare lo stress della batteria scarica a fine giornata.
• Uno strumento sempre operativo, che riduce le costose interruzioni del servizio per le PMI.


Più di una semplice batteria, una postazione di lavoro 5G

Sebbene la sua autonomia giustifichi il nome "Apex", questo modello non scende a compromessi in termini di prestazioni tecniche, soddisfacendo i requisiti delle moderne applicazioni aziendali (BIM, planimetrie 3D, diagnostica):

  • Fotografia industriale: un sensore primario di200 MPconsentendo una documentazione estremamente dettagliata dei cantieri, una definizione senza precedenti in questo segmento.
  • Potenza di calcolo: processore MediaTek Dimensity 7300 5G abbinato a 12 GB di RAM e 512 GB di storage, garantiscono una fluidità totale anche con applicazioni pesanti.
  • Ricarica rapida: la tecnologia di ricarica rapida da 66 W garantisce una rimessa in servizio efficiente nonostante l'enorme capacità della batteria.


Una gamma completa: Energizer P20K Atlas e P10K Orion

Per completare l'Apex, Avenir Telecom sta applicando la sua competenza energetica ad altri due modelli adattati a usi specifici:

  • P20K Atlas (20.000 mAh): lo strumento di ispezione che integra una torcia con una portata di 50 metri, ideale per interventi in gallerie o intercapedini.
  • P10K Orion (10.000 mAh): con 10.000 mAh, offre già il doppio della durata della batteria rispetto ai classici concorrenti in un formato più compatto (6,58 pollici).

Specifiche ENERGIZER P30K Apex

• Processore: MTK Dimensity 7300 Octa Core
• Memoria: 12 GB di RAM + 512 GB di memoria (ROM)
• Schermo: IPS da 6,95" (1080 x 2460)
• Fotocamere: Posteriore 200 MP + 50 MP + 2 MP; Anteriore 50 MP
• Batteria: 30.000 mAh
• Sistema operativo: Android 16
• Caratteristiche: NFC, ricarica rapida da 66 W
• Standard di resistenza: P68/IP69K, MIL-STD-810H


Disponibilità e garanzia

La gamma Energizer® Hardcase Pro, guidata dal modello P30K Apex, sarà disponibile da giugno 2026 al prezzo di 399 € IVA inclusa.

Garanzia di 3 anni
 

 

