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Alors que de nombreux outils IA se limitent à la génération automatique de séquences vidéo, Edimakor adopte une approche différente : intégrer l’IA directement dans un véritable logiciel de montage doté d’une timeline, de pistes d’édition et d’outils de post-production avancés.





Générateur d’histoires IA : des personnages cohérents sur plusieurs épisodes



La fonctionnalité Générateur d’histoires IA (AI Story Generator) bénéficie d’une importante évolution.



Les utilisateurs peuvent désormais créer une véritable bibliothèque de personnages, importer leurs propres personnages ou réutiliser ceux générés lors de projets précédents. Cette fonctionnalité vise à garantir une cohérence visuelle entre plusieurs épisodes ou séries de contenus.



La génération automatique de storyboard a également été améliorée afin de produire des séquences mieux structurées et davantage cohérentes sur le plan narratif.



Par ailleurs, la plateforme enrichit sa bibliothèque de styles visuels avec de nouveaux modèles générés grâce à GPT Image 2, permettant de produire des univers graphiques plus variés et plus cohérents.





Édition d’images IA : suppression d’arrière-plan et modifications locales intelligentes



La nouvelle section Édition d'images IA introduit plusieurs fonctionnalités de retouche assistée par IA.



- Suppression & Remplacement de l'arrière-plan

Les utilisateurs peuvent :

supprimer automatiquement un arrière-plan

remplacer un décor

créer des visuels produits pour l’e-commerce

générer des portraits professionnels

produire des affiches marketing



- Inpaint



L’outil Inpaint permet quant à lui de modifier uniquement certaines zones d’une image :

suppression d’objets indésirables

remplacement d’éléments

ajout d’objets

changement de couleur

correction de défauts visuels

amélioration des mains, visages ou détails générés par IA





Publicités IA : une plateforme complète pour les marques et les vendeurs e-commerce



Parmi les principales nouveautés figure le module Publicités IA, une solution pensée pour la création de contenus publicitaires.



Plusieurs modules sont désormais disponibles :

Images publicitaires IA

Clonage de publicités IA

Génération de vidéos publicitaires

Vidéos produit avec avatar

Vidéos de présentation produit

Générateur de personnages IA.





Pour générer ces contenus, Edimakor s’appuie sur plusieurs modèles de pointe : GPT Image 2 pour les images, Vidu pour les vidéos publicitaires, Kling 3.0 Omni pour les vidéos de démonstration produit.



L’objectif est de permettre aux marques de produire rapidement : des publicités créatives, des vidéos UGC, des vidéos de démonstration produit, des visuels marketing, des campagnes adaptées aux réseaux sociaux.





La plateforme intègre également une gestion centralisée des produits et des modèles virtuels. Les utilisateurs peuvent exploiter une bibliothèque de mannequins prédéfinis, générer leurs propres modèles IA ou modifier leur apparence grâce à des fonctions de changement de visage et de vêtements.





Clonage vidéo IA



La nouvelle fonction Clonage vidéo permet de reproduire le style et la structure d’une vidéo existante afin de créer rapidement de nouvelles variantes adaptées à différents produits ou campagnes marketing.



Cette fonctionnalité vise particulièrement les créateurs de contenu et les équipes publicitaires qui souhaitent industrialiser leur production vidéo tout en conservant une identité visuelle cohérente.





L’enregistrement d’écran devient entièrement gratuit



Dans cette version 5.0.0, HitPaw rend également l’outil d’enregistrement d’écran totalement gratuit.



Les utilisateurs peuvent ainsi enregistrer des tutoriels, démonstrations de logiciels, présentations ou contenus éducatifs sans coût supplémentaire.





Une vision : réunir génération IA et montage professionnel



Avec Edimakor 5.0.0, HitPaw poursuit sa stratégie visant à rapprocher les capacités de génération IA des standards du montage vidéo professionnel.



Plutôt que de limiter les utilisateurs à un résultat généré automatiquement, la plateforme leur permet d’intervenir à chaque étape du processus créatif : génération des images et vidéos, édition, sous-titrage, transitions, effets visuels et export final.



Cette approche positionne Edimakor comme une solution tout-en-un destinée à simplifier la création de contenu tout en conservant un haut niveau de contrôle créatif.

À propos de HitPaw

Edimakor est un logiciel IA tout-en-un dédié à la création vidéo à partir de texte, d’images ou de médias existants. Il vise à simplifier et accélérer la production de contenus audiovisuels pour les professionnels et les créateurs digitaux.

Site officiel : https://edimakor.hitpaw.fr

Web Studio : https://app.edimakor.ai/fr/studio/home

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YouTube : https://www.youtube.com/@HitPawEdimakorFrance/videos

Promotion : https://edimakor.hitpaw.fr/sales-promotion.html



