Smartphones: Das neue P30K Apex wird einmal im Monat aufgeladen

30.000 mAh Akku: ein Monat Akkulaufzeit bei gemischter Nutzung/Standby



Das Unternehmen Avenir Telecom Das Unternehmen, das weltweit Mobiltelefone der Marke Energizer herstellt und vertreibt, kündigt die Markteinführung des Energizer P30K Apex im Juni 2026 an.zum Preis von 399 US-Dollar.



Das Modell „Apex“ verfügt über einen 30.000-mAh-Akku und übertrifft damit die Industriestandards, um eine Akkulaufzeit von bis zu einem Monat im gemischten Nutzungs-/Standby-Modus zu bieten.





P30K Apex: Kapazität 6- bis 7-mal höher als der Marktdurchschnitt



Mit 30.000 mAh bietet das P30K Apex eine 6- bis 7-mal höhere Kapazität als der Marktdurchschnitt. Dies steht im deutlichen Gegensatz zu aktuellen Benchmarks im Markt für robuste Smartphones, wie dem Samsung XCover6 Pro (4.050 mAh) oder dem Kyocera DuraForce Pro 3 (4.270 mAh), die maximal 5.000 mAh erreichen.





Stressfreie Akkus für Fachleute aus Bauwesen, Industrie und Logistik – Schluss damit!



Für Fachleute aus den Bereichen Bauwesen, Industrie oder Logistik bedeutet dies:

• Wochenlange Arbeit in einer Sperrzone ohne Stromanschluss.

• Schluss mit dem Stress, am Ende des Tages einen leeren Akku zu haben.

• Ein Tool, das stets einsatzbereit ist und so kostspielige Serviceunterbrechungen für KMU reduziert.





Mehr als nur ein Akku, eine 5G-Workstation



Seine Autonomie rechtfertigt zwar den Namen „Apex“, doch dieses Modell macht keine Kompromisse bei der technischen Leistungsfähigkeit und erfüllt die Anforderungen moderner Geschäftsanwendungen (BIM, 3D-Pläne, Diagnostik):

Industriefotografie: Ein primärer Sensor von200 MPDies ermöglicht eine ultra-detaillierte Dokumentation von Baustellen – eine in diesem Segment beispiellose Definition.

Rechenleistung: MediaTek Dimensity 7300 5G Prozessor in Verbindung mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher, was auch bei rechenintensiven Anwendungen für absolute Flüssigkeit sorgt.

Schnellladung: Die 66-W-Schnellladetechnologie gewährleistet trotz der enormen Batteriekapazität eine effiziente Wiederinbetriebnahme.



Ein komplettes Sortiment: Energizer P20K Atlas und P10K Orion



Als Ergänzung zum Apex wendet Avenir Telecom seine Energieexpertise auf zwei weitere Modelle an, die an spezifische Anwendungsbereiche angepasst sind:

Der P20K Atlas (20.000 mAh): Das Inspektionsgerät mit integrierter Taschenlampe und einer Reichweite von 50 Metern, ideal für Eingriffe in Tunneln oder Kriechkellern.

Das P10K Orion (10.000 mAh): Mit 10.000 mAh bietet es bereits die doppelte Akkulaufzeit klassischer Konkurrenten in einem kompakteren Format (6,58 Zoll).

ENERGIZER P30K Apex Spezifikationen

• Prozessor: MTK Dimensity 7300 Achtkernprozessor

• Speicher: 12 GB RAM + 512 GB Speicher (ROM)

• Bildschirm: 6,95" IPS (1080 x 2460)

• Kameras: Rückseite 200 MP + 50 MP + 2 MP; Vorderseite 50 MP

• Akku: 30.000 mAh

• Betriebssystem: Android 16

• Funktionen: NFC, 66-W-Schnellladung

• Widerstandsnormen: P68/IP69K, MIL-STD-810H





Verfügbarkeit und Garantie

Die Energizer® Hardcase Pro-Serie, angeführt vom Modell P30K Apex, wird ab Juni 2026 zum Preis von 399 € inklusive Mehrwertsteuer erhältlich sein.



3 Jahre Garantie