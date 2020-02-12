entreprises



Die Stadt Gdansk hat offiziell ihr neues Zivilschutz- und Krisenreaktionslager vorgestellt, das darauf ausgelegt ist, die kommunale Vorsorge für Naturkatastrophen, Infrastrukturausfälle oder andere Notlagen zu stärken.



Die moderne Einrichtung, die im Februar 2026 öffentlich präsentiert wurde, ist Teil der umfassenderen Strategie Gdansks zur Stärkung der Resilienz und zur Sicherstellung schneller Reaktionsfähigkeit für die Bevölkerung. Das Lager umfasst wichtige Notfallvorräte, Logistikausrüstung sowie langfristige Lebensmittellösungen - darunter gefriergetrocknete Notfallmahlzeiten von ReadyWise, geliefert durch den offiziellen polnischen Vertriebspartner.



Die Einrichtung ist so strukturiert, dass im Falle von Überschwemmungen, längeren Stromausfällen, extremen Winterereignissen oder groß angelegten Evakuierungen sofort Hilfe geleistet werden kann. Durch die Vorhaltung wesentlicher Ressourcen innerhalb der Stadt werden Reaktionszeiten erheblich verkürzt und die lokale operative Unabhängigkeit in den entscheidenden ersten 72 Stunden einer Krise gestärkt.



„Vorsorge auf kommunaler Ebene ist von grundlegender Bedeutung für die öffentliche Sicherheit“, sagte ein Vertreter der Stadt Gdansk bei der Präsentation des Lagers. „Diese Investition stellt sicher, dass wir in der Lage sind, die Bevölkerung in Krisensituationen schnell und effektiv zu unterstützen.“



Die im Lager vorgehaltenen ReadyWise Notfallnahrungslösungen bieten langfristig haltbare, sofort zubereitbare Mahlzeiten mit einer Lagerfähigkeit von bis zu 25 Jahren. Die Produkte sind sowohl für institutionelle Einrichtungen als auch für private Haushalte konzipiert, benötigen zur Zubereitung lediglich Wasser und sind für eine langfristige Lagerung ohne Kühlung optimiert.



Kim Berknov, Director of ReadyWise UK, erklärte: „Wir sind stolz darauf, dass ReadyWise Produkte in die Zivilschutz-Infrastruktur der Stadt Gdansk integriert wurden. Kommunale Vorsorge ist eine wesentliche Säule moderner Resilienz. Wenn Städte proaktiv Maßnahmen ergreifen, um die Lebensmittelverfügbarkeit in Krisenzeiten zu sichern, stärken sie nicht nur ihre operative Leistungsfähigkeit, sondern auch das Vertrauen der Öffentlichkeit.“





Marian ZieliÅÂÂ?ski, CEO von ABC Koncept Sp. z o.o., dem offiziellen ReadyWise Vertriebspartner in Polen und Lieferanten für die Stadt Gdansk, ergänzte: „Wir fühlen uns geehrt, die Stadt Gdansk beim Ausbau ihres Krisenvorsorgesystems zu unterstützen. Eine zuverlässige langfristige Lebensmittelbevorratung ist ein zentraler Bestandteil moderner Zivilschutzstrategien. Durch die Integration von ReadyWise Notfallmahlzeiten in die kommunalen Reserven beweist Gdansk vorausschauende Führungsstärke in der Resilienzplanung - und stellt sicher, dass Bürgerinnen und Bürger in Notlagen schnell und wirksam unterstützt werden können.“

Das neue Lager unterstreicht einen wachsenden Trend in Polen und Europa: Städte und regionale Behörden investieren zunehmend in strukturierte Vorsorgekonzepte, die nationale Sicherheitssysteme ergänzen. Durch die Kombination von logistischer Bereitschaft, Krisenplanung und verlässlicher langfristiger Lebensmittellagerung können Kommunen sowohl ihre Resilienz als auch die gesellschaftliche Stabilität stärken.



Die Initiative spiegelt zudem ein wachsendes öffentliches Bewusstsein wider, dass Vorsorge eine gemeinsame Verantwortung von Institutionen und Bürgern ist - und stellt sicher, dass Gemeinschaften auf unvorhergesehene Störungen effektiv und besonnen reagieren können.

Über ReadyWise



ReadyWise ist ein weltweit führender Anbieter von Notfallnahrungslösungen mit globalen Standorten in London, Vereinigtes Königreich, und Salt Lake City, USA. Das Unternehmen produziert hochwertige, schmackhafte gefriergetrocknete Mahlzeiten mit einer Haltbarkeit von bis zu 25 Jahren - ideal für den täglichen Gebrauch, Outdoor-Aktivitäten und Notfallvorsorge.



Weitere Informationen unter readywise.co.uk.





Über ABC Koncept Sp. z o.o.



ABC Koncept Sp. z o.o. ist ein autorisierter ReadyWise UK eCommerce- und B2B-Partner in Polen und engagiert sich für die Stärkung der Resilienz von Haushalten, Unternehmen, Institutionen und NGOs. Ziel des Unternehmens ist es, strukturierte Vorsorgelösungen auf dem polnischen Markt zugänglich zu machen.



Weitere Informationen unter megazapas.pl.



