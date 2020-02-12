Notfall-Nahrungsmittelvorsorge in Frankreich: ReadyWise schließt Partnerschaft mit INUKA

entreprises



Da Unvorhersehbarkeit im Jahr 2025 zur Norm wird, war Vorsorge noch nie so entscheidend. Von Überschwemmungen und Stromausfällen bis hin zu anderen unvorhergesehenen Ereignissen - verlässliche, langlebige Lebensmittelvorräte gewährleisten Widerstandsfähigkeit und Sicherheit. Die gefriergetrockneten Mahlzeiten von ReadyWise sind darauf ausgelegt, in Krisen praktische Unterstützung zu bieten und gleichzeitig den täglichen Outdoor- und Reisebedürfnissen gerecht zu werden.



„Lebensmittelvorsorge wird zum Mainstream“, sagte Marc Sayag, Geschäftsführer von INUKA. „Als Marktführer für Survival- und Vorsorgeprodukte in Frankreich sind wir überzeugt, dass das Angebot von ReadyWise perfekt zu unserer Mission passt. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, Familien, Institutionen und Organisationen besser zu unterstützen, indem wir ihnen helfen, sich auf das Unerwartete vorzubereiten.“



Kim Berknov, Direktor & VP EMEA bei ReadyWise UK, ergänzte: „Wir sind stolz darauf, mit INUKA zusammenzuarbeiten, um den Zugang zu unseren Notfallnahrungsmittel-Kits zu erweitern. Diese Partnerschaft geht über Produkte hinaus – es geht darum, Menschen zu befähigen, vorauszuplanen, sich zu schützen und Vorsorge in einer sich verändernden Welt ernst zu nehmen.“

Ob für Outdoor-Abenteuer oder zum Schutz des eigenen Zuhauses - die zivile Vorsorge wird 2025 zu einer entscheidenden Priorität. Gemeinsam helfen ReadyWise und INUKA den Menschen in ganz Frankreich, stets einen Schritt voraus zu sein.

Über ReadyWise UK



ReadyWise, ein führender Anbieter von Notfallnahrung mit Niederlassungen in Salt Lake City und London, produziert hochwertige, wohlschmeckende gefriergetrocknete Lebensmittel mit einer Haltbarkeit von bis zu 25 Jahren. Entwickelt für schnelle Mahlzeiten unter der Woche, Reisen und Outdoor-Abenteuer - und für eine zuverlässige Notfallversorgung - beliefern wir Haushalte, Unternehmen, Institutionen und NGOs.



https://readywise.co.uk





Über Inuka



Inuka ist ein Online-Händler, der sich auf Outdoor, Trekking und Survival Ausrüstung spezialisiert hat. Das Sortiment umfasst gefriergetrocknete Mahlzeiten, Überlebensrationen, Kleidung, optische und Navigationsgeräte sowie taktische Ausrüstung. Die Mission ist es, Resilienz und Abenteuer für alle zugänglich zu machen.



https://inuka.fr





