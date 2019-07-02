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Cette mise à jour introduit quatre innovations principales : l’intégration du modèle de génération musicale Lyria 3 Pro, le système avancé de contrôle des mouvements Kling 3.0 Motion Control, une nouvelle fonctionnalité AIVG de « génération vidéo à partir d’un récit » (story-to-video), ainsi que l’arrivée du modèle de génération vidéo nouvelle génération Seedance 2.0.



Ensemble, ces technologies renforcent considérablement les capacités de création multimodale d’Edimakor, en simplifiant la production de contenus vidéo cohérents, narratifs et immersifs.





La version 4.8.0 marque une avancée majeure dans l’IA multimodale



Avec cette mise à jour, Edimakor renforce son positionnement en tant que plateforme tout-en-un pour la création vidéo, en améliorant simultanément le son, le mouvement et l’image.





Seedance 2.0 : une nouvelle génération de création vidéo



Avec Seedance 2.0, Edimakor franchit une nouvelle étape dans la génération vidéo assistée par IA, en introduisant une approche basée sur des références visuelles et textuelles.



Contrairement aux méthodes traditionnelles reposant uniquement sur des prompts, Seedance 2.0 permet :

de générer des vidéos à partir d’images + texte, tout en conservant la composition et le style

d’assurer une cohérence visuelle élevée des personnages (visage, vêtements, identité)

de produire des mouvements plus fluides et naturels

de transformer des illustrations ou bandes dessinées en vidéos animées

de construire des séquences narratives cohérentes à partir d’instructions simples

Le modèle est conçu pour être accessible :

aucune expertise technique requise

pas besoin de prompts complexes

Sur le plan technique, Seedance 2.0 permet actuellement :

la génération de vidéos jusqu’à 15 secondes en 720p

l’utilisation d’images de référence, texte, images de début et de fin



Edimakor continue d’intégrer rapidement les modèles d’IA les plus innovants du marché. Parmi eux, le modèle très en vogue HappyHorse sera prochainement disponible sur la plateforme.





Génération musicale à partir d’images avec Lyria 3 Pro



La version 4.8.0 intègre le modèle de génération musicale Lyria 3 Pro de Google.



Cette fonctionnalité permet :

de générer une musique originale à partir de 1 à 10 photos

d’adapter la musique à l’ambiance de la scène

de définir les paroles, le style et la durée (jusqu’à environ 3 minutes)

de générer automatiquement des paroles en plusieurs langues

Cette approche transforme les souvenirs visuels (voyages, cérémonies, anniversaires) en expériences musicales immersives.





Amélioration du contrôle des personnages avec Kling 3.0



L’intégration de Kling 3.0 Motion Control permet un contrôle avancé des mouvements et expressions :

cohérence du visage sous plusieurs angles

reproduction plus naturelle des émotions

meilleure continuité visuelle des personnages

Cela facilite la création de scènes narratives ou cinématographiques avec des personnages générés.





Génération automatique de vidéos à partir de scripts (AIVG)



Une version bêta de la fonctionnalité « génération vidéo à partir d’un scénario » est également lancée :

création automatique de vidéos à partir de texte

cohérence des personnages tout au long du récit

génération de narration et de sous-titres

Cette fonctionnalité permet de produire facilement :

des vidéos éducatives

des courts récits

des contenus courts pour les réseaux sociaux







Avec cette mise à jour, HitPaw confirme son ambition de démocratiser la création vidéo assistée par IA à grande échelle.

Offre promotionnelle : À l’occasion du lancement de la version 4.8.0, HitPaw propose une campagne promotionnelle : jusqu’à 65 % de réduction, bonus de 50 crédits par jour pour les publications avec le hashtag #EdimakorPetDay.



À propos de HitPaw

Edimakor est un logiciel IA tout-en-un dédié à la création vidéo à partir de texte, d’images ou de médias existants. Il vise à simplifier et accélérer la production de contenus audiovisuels pour les professionnels et les créateurs digitaux.

Site officiel : https://edimakor.hitpaw.fr

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Source d'information : HitPaw Edimakor



