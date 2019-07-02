24 | Communiqué de presse
HitPaw annonce la sortie d’Edimakor 4.8.0 et l’intégration du modèle Seedance 2.0 : une avancée majeure dans la création vidéo assistée par IA
Published on 20/04/2026 à 11:24
Cette mise à jour introduit quatre innovations principales : l’intégration du modèle de génération musicale Lyria 3 Pro, le système avancé de contrôle des mouvements Kling 3.0 Motion Control, une nouvelle fonctionnalité AIVG de « génération vidéo à partir d’un récit » (story-to-video), ainsi que l’arrivée du modèle de génération vidéo nouvelle génération Seedance 2.0.
Ensemble, ces technologies renforcent considérablement les capacités de création multimodale d’Edimakor, en simplifiant la production de contenus vidéo cohérents, narratifs et immersifs.
La version 4.8.0 marque une avancée majeure dans l’IA multimodale
Avec cette mise à jour, Edimakor renforce son positionnement en tant que plateforme tout-en-un pour la création vidéo, en améliorant simultanément le son, le mouvement et l’image.
Seedance 2.0 : une nouvelle génération de création vidéo
Avec Seedance 2.0, Edimakor franchit une nouvelle étape dans la génération vidéo assistée par IA, en introduisant une approche basée sur des références visuelles et textuelles.
Contrairement aux méthodes traditionnelles reposant uniquement sur des prompts, Seedance 2.0 permet :
- de générer des vidéos à partir d’images + texte, tout en conservant la composition et le style
- d’assurer une cohérence visuelle élevée des personnages (visage, vêtements, identité)
- de produire des mouvements plus fluides et naturels
- de transformer des illustrations ou bandes dessinées en vidéos animées
- de construire des séquences narratives cohérentes à partir d’instructions simples
Le modèle est conçu pour être accessible :
- aucune expertise technique requise
- pas besoin de prompts complexes
Sur le plan technique, Seedance 2.0 permet actuellement :
- la génération de vidéos jusqu’à 15 secondes en 720p
- l’utilisation d’images de référence, texte, images de début et de fin
Edimakor continue d’intégrer rapidement les modèles d’IA les plus innovants du marché. Parmi eux, le modèle très en vogue HappyHorse sera prochainement disponible sur la plateforme.
Génération musicale à partir d’images avec Lyria 3 Pro
La version 4.8.0 intègre le modèle de génération musicale Lyria 3 Pro de Google.
Cette fonctionnalité permet :
- de générer une musique originale à partir de 1 à 10 photos
- d’adapter la musique à l’ambiance de la scène
- de définir les paroles, le style et la durée (jusqu’à environ 3 minutes)
- de générer automatiquement des paroles en plusieurs langues
Cette approche transforme les souvenirs visuels (voyages, cérémonies, anniversaires) en expériences musicales immersives.
Amélioration du contrôle des personnages avec Kling 3.0
L’intégration de Kling 3.0 Motion Control permet un contrôle avancé des mouvements et expressions :
- cohérence du visage sous plusieurs angles
- reproduction plus naturelle des émotions
- meilleure continuité visuelle des personnages
Cela facilite la création de scènes narratives ou cinématographiques avec des personnages générés.
Génération automatique de vidéos à partir de scripts (AIVG)
Une version bêta de la fonctionnalité « génération vidéo à partir d’un scénario » est également lancée :
- création automatique de vidéos à partir de texte
- cohérence des personnages tout au long du récit
- génération de narration et de sous-titres
Cette fonctionnalité permet de produire facilement :
- des vidéos éducatives
- des courts récits
- des contenus courts pour les réseaux sociaux
Avec cette mise à jour, HitPaw confirme son ambition de démocratiser la création vidéo assistée par IA à grande échelle.
Offre promotionnelle : À l’occasion du lancement de la version 4.8.0, HitPaw propose une campagne promotionnelle : jusqu’à 65 % de réduction, bonus de 50 crédits par jour pour les publications avec le hashtag #EdimakorPetDay.
À propos de HitPaw
Edimakor est un logiciel IA tout-en-un dédié à la création vidéo à partir de texte, d’images ou de médias existants. Il vise à simplifier et accélérer la production de contenus audiovisuels pour les professionnels et les créateurs digitaux.
Site officiel : https://edimakor.hitpaw.fr
Web Studio : https://app.edimakor.ai/fr/studio/home
X/Twitter : https://x.com/edimakorfr
YouTube : https://www.youtube.com/@HitPawEdimakorFrance/videos
Promotion : https://edimakor.hitpaw.fr/sales-promotion.html
Source d'information : HitPaw Edimakor
Communiqué publié par Maeve
Published on 20/04/2026 à 11:24 sur 24presse.com
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