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Le chiffre est devenu un classique des tribunes LinkedIn, mais il continue de sidérer : en France, seuls 4,5 % des salariés se déclarent activement engagés dans leur travail (Gallup, 2024). Derrière cette statistique, une réalité que les trois auteurs du Management Équilibré connaissent de l'intérieur. Olivier Linot conçoit et teste sa méthode depuis plus de trente ans. Sophie de Brabandere l'a structurée pour qu'elle soit transmissible. Karin Warin, dirigeante depuis vingt ans, l'a éprouvée au quotidien. Leur diagnostic commun : le problème n'est pas le manque de motivation des équipes, c'est la façon dont on les dirige.



Leur thèse tient en une phrase : la performance durable naît de l'ajustement, pas de la pression. L'idée paraît simple. Sa mise en œuvre ne l'est pas. Car ajuster, dans le vocabulaire des auteurs, ce n'est pas "être cool". C'est observer les rythmes biologiques de chaque collaborateur -phases d'élan, de recul, de création, de stabilisation - mesurer la compatibilité comportementale au sein d'un binôme ou d'un trio, et construire une organisation vivante, capable de se recomposer sans se fracturer.





Ce que le livre apporte de neuf



Le Management Équilibré ne ressemble pas aux ouvrages habituels du genre. Pas de témoignage de PDG visionnaire suivi de dix "bonnes pratiques". Ici, les auteurs posent un cadre conceptuel rigoureux - le cerveau comme régulateur naturel d'équilibres, le rôle du striatum dans la motivation, l'homéostasie cognitive - puis déroulent, chapitre après chapitre, des leviers d'action concrets.



On y découvre l'organigramme en arbre, un modèle où les racines figurent les valeurs, les branches les équipes, les feuilles les talents individuels - loin de la pyramide statique. On y apprend à distinguer besoin et envie (une confusion qui, selon les auteurs, est à l'origine de la plupart des erreurs de casting managérial). On y croise la figure du manager-jardinier - celui qui observe, taille, nourrit et laisse respirer, à rebours du manager-contrôleur.



La comparaison avec le sport de haut niveau traverse l'ensemble de l'ouvrage. Pas comme métaphore décorative, mais comme modèle opérationnel : dans le sport, on ne confond jamais gestion du temps et gestion de l'énergie. Un entraîneur qui ignorerait les cycles de récupération de ses athlètes serait renvoyé. Pourquoi accepte-t-on l'inverse en entreprise ?

"Ce n'est pas parce qu'une personne veut qu'elle peut, et ce n'est pas parce qu'elle peut qu'elle veut. On confond les deux en permanence. Et ça casse les gens." - Olivier Linot, co-auiteur.

Un livre-outil, pas un manifeste



Vingt-quatre chapitres, et autant de leviers d'action. Chacun livre des outils simples (rituels de feedback en dix minutes, grilles de compatibilité comportementale, cartographie des passions), des métriques concrètes et des cas réels. Les auteurs insistent : la méthode se teste "dès lundi matin", par un micro-pas. "Mesurable aujourd'hui, durable demain", résume Karin Warin dans sa préface.



Le livre s'adresse aux dirigeants qui veulent insuffler une culture de responsabilité sereine, aux managers de terrain en quête de sens - et à "celles et ceux qui, au cœur des organisations, veulent que l'humain ne soit pas la variable d'ajustement, mais la richesse première."





Angles pour aller plus loin



- Neurosciences et management : ce que le cerveau nous apprend sur la motivation

- Sport de haut niveau et entreprise : le parallèle qui change la donne

- Manager-jardinier vs manager-contrôleur : portrait d'une nouvelle posture

- Organigramme en arbre : faut-il en finir avec la pyramide ?

• Titre : Le Management équilibré

• Sous-titre : La Méthode pour manager comme vous êtes

• Auteurs : Karin Warin, Olivier Linot et Sophie De Brabandere

• Éditeur : EMS Management & Société

• Parution : En librairie le 26 mars 2026

• Public visé : Dirigeants, managers, cadres, consultants et DRH

