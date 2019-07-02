24 | Communiqué de presse
Colloque contre les Exclusions 'L'Autre est notre richesse', le 4 mars à Bordeaux
Published on 10/02/2026 à 17:11
Objectifs :
A travers ce colloque, les associations du collectif CAUSE souhaitent :
- Partager leurs espérances et leurs actions pour plus de respect et de fraternité humaine.
- S’interroger sur l’état d’esprit d’une société qui prône l’individualisme et l’exclusion plus que la construction d’un bien commun et d’un vivre ensemble ou chacun peut trouver sa place.
- Rappeler que les plus fragiles, les invisibles, les sans-papiers, les sans droits ont leur place et combien leur contribution à la société est essentielle.
- Dire leur inquiétude sur ce rejet de l’étranger exacerbé dans le débat public et la difficulté de prise en charge des plus fragiles qui paralysent la possibilité de construction d’une société pacifiée.
Les intervenants :
François Héran
Professeur au collège de France, créateur de la chaire migrations et société : sociologue, anthropologue et démographe
Véronique Fayet
Présidente du secours Catholique de 2014 -2021et vice-présidente des Apprentis d’Auteuil.
Robert Lafore
Directeur honoraire de Sciences Po Bordeaux (grand Prix de la protection sociale 2025)
Horaire et Lieu du colloque :
20h30 à l’Athénée Municipal, 10 place St. Christoly à Bordeaux (arrêt tram Hôtel de Ville)
A propos du Collectif Associatif d’Urgence Sociale contre les Exclusions (CAUSE)
Le Collectif Associatif d’Urgence Sociale contre les Exclusions (CAUSE) est une coordination d’associations locales et nationales qui s’est structurée autour de la lutte contre l’exclusion sociale à Bordeaux et en Gironde. Il vise notamment à interpeller les pouvoirs publics et à défendre les personnes en grande difficulté sociale (sans-abri, précarité, mal-logement, etc.).
Le collectif CAUSE fédère 11 associations de Gironde : ACME 33, Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde, Cité Caritas, Diaconat de Bordeaux, Foyer Fraternel, Habitat et Humanisme, Halte 33, Médecins du monde, Pain de l’Amitié, Secours Catholique, Société Saint Vincent de Paul.
Cause
www.cause33.fr/
