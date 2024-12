social







Un secteur agricole en péril : disparition des exploitations et vieillissement des exploitants



C’est lors d’une discussion avec son maître de stage que Perrine Savin a pris conscience de l’ampleur du problème. Sur leur commune, 10 à 15 fermes disparaissent chaque année. Avant, 5 fermes jalonnaient la route de son exploitation. Aujourd’hui, il n’en reste que deux : la ferme diversifiée de sa famille et une exploitation de porc, qui a racheté les terres des trois autres.



En 1988, la France comptait plus d’un million d’exploitations agricoles. En 2020, ce chiffre est tombé à 390 000. Ce déclin est d’autant plus inquiétant que la moitié des exploitants actuels ont plus de 55 ans et atteindront l’âge de la retraite d’ici 2030. Que vont devenir ces fermes ? Si rien ne change, beaucoup disparaîtront ou seront absorbées par de grandes structures industrielles, menaçant la diversité agricole et la souveraineté alimentaire de la France.





Une situation absurde



Toute l’absurdité de la situation est là : des exploitations qui cherchent des repreneurs, des personnes motivées, prêtes à s’installer et à redonner vie à ces terres, et pourtant, s’installer reste un parcours du combattant. Voici les témoignages de certains de ces jeunes agriculteurs :



"L’accès à la terre est totalement verrouillé par les plus gros dans beaucoup de régions." - Future agricultrice anonyme.



"Peu de soutien de la chambre d’agriculture, voire des découragements. Heureusement que je me suis installée en GAEC, car les autres m'ont bien aidée, ainsi que ma banquière." - Amandine Benoist Largeaud, Associée du GAEC La Passion.



"Depuis que je suis installé, je ne me suis jamais tiré un seul salaire." - Jeune agricultrice anonyme.



"On se sent seul, livré à soi-même. Le parcours administratif est très long." - Guillaume Dessinger, Gérant et fondateur de La Ferme à Guigui.



"La persévérance est essentielle. Ceux qui s’installent sont déjà des combattants." - Anne, future agricultrice.



Ces témoignages illustrent une réalité alarmante : les jeunes agriculteurs, souvent engagés dans des pratiques respectueuses de l’environnement, se heurtent à une administration lourde, un accès au foncier verrouillé et un manque criant de soutien institutionnel.





Un enjeu humain et sociétal



L’enjeu est double : La vie des agriculteurs est en jeu, notre avenir alimentaire dépend d’eux. Comme le souligne Romain Revel, futur agriculteur : "Pour se donner les meilleures chances, il faut s’ancrer dans le territoire, rencontrer un maximum d’agriculteurs, d’élus locaux et d’associations. C’est un travail de longue haleine." Mais s’installer en agriculture doit-il vraiment dépendre de "chances" ? Le temps presse : nos fermes sont notre avenir, si nous ne faisons rien maintenant, que mangerons-nous demain ? Des cailloux ?



Sources : chiffres INSEE premier trimestre 2024.

Retrouvez l’ensemble des témoignages ici : https://19-87.fr/temoignages-agri

A propos de 19.87

Fondé par Perrine Savin, diplômée ingénieur innovation, 19.87 accompagne managers et dirigeants du secteur agricol sur les sujets d’agilité, du numérique et d’innovation. Souhaitant s’installer en créant une exploitation diversifiée, Perrine Savin a suivi un BPREA Arboriculture pendant 18 mois. N'ayant pas pu aller au bout de son projet d'installation, elle oeuvre pour aider les agriculteurs au quotidien.

Après avoir observé les difficultés des petites exploitations diversifiées pour trouver des outils adaptés à leurs besoins, elle crée 19.87 en 2021 et propose des solutions sur mesure ou 100% adaptables ainsi qu'un suivi d'activité personnalisé.

Plus d’informations : https://19-87.fr/accueil/qui-sommes-nous