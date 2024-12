culture



Qui était l’homme qui voulut tuer Hitler ?

Le 8 novembre 1939 à 21h20 une bombe explose à la Bürgerbräukeller de Munich. L’attentat fait sept morts et de nombreux blessés. Mais celui qu’il visait s’en sort indemne : Adolf Hitler a terminé son discours et quitté la salle plus tôt que prévu. Le soir même le compagnon menuisier Georg Elser est arrêté en tentant de franchir illégalement la frontière de la Suisse voisine. Lors de son interrogatoire il avoue sous la torture que c’est lui qui a fabriqué la bombe, car il voulait tuer Hitler. C’est ainsi que débute le parcours de l’auteur de l’attentat à travers les prisons et les camps de concentration nazis - pour se terminer par son assassinat vingt jours avant l’arrivée des Américains.



Ce livre, préfacé par Beate Klarsfeld, explore les motivations d’un homme seul et déterminé et interroge sur la problématique du tyrannicide. Son auteur, Helmut Ortner, journaliste et écrivain allemand, a publié de nombreux livres sur l’histoire contemporaine.

"L’histoire d’un homme courageux qui avait discerné le caractère criminel du régime nazi à une époque où d’autres rêvaient encore de la victoire finale." - Das Parlament, Berlin



"Une reconstitution réussie. Un livre passionnant." - Neue Presse, Francfort



"Tout le monde devrait lire ce livre !" - Publishers Weekly

"Tuer Hitler !"

Auteur : Helmut Ortner

Editeur : Editions Ampelos

Traductrice : Evelyne Brandts

À propos de l’auteur



Objecteur de conscience puis journaliste et rédacteur en chef, Helmut Ortner a écrit plus de 15 livres. Ses ouvrages sur le troisième Reich sont des best-seller en Allemagne et dans d’autres pays européens. Traduit dans 14 langues (dont le japonais), Helmut Ortner est régulièrement invité pour des présentations et conférences.