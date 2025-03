culture





7 avril : INAUGURATION à partir de 18h sous le patronage de M. Hervé Gicquel, Maire de Charenton

À partir de 18h : Exposition de costumes de scène de la créatrice Chouchane Abello-Tcherpachian et du tapis arménien réalisé par les élèves de l’atelier d'Arts Plastiques Pierre Soulages

Dédicaces de livres sur l’Arménie

Assiette arménienne disponible au foyer du théâtre (sur réservation au 01 88 61 68 70)

Lieu : Théâtre des 2 Rives

20H : Pièce de théâtre sur la vie de Charles Aznavour «Petit frère» - Entrée: de 8€ à 20€

Billeterie sur : https://my.weezevent.com/dd-7



Du 7 au 12 avril :

Présentation de deux œuvres majeures du peintre JANSEM dans le cadre de l'Exposition "Figures Libres"

Entrée libre

Lieu : Espace Art et Liberté

Exposition de costume de danse arménienne

Entrée libre

Lieu : Académie de Danse

9 avril 14h30 : Lecture du conte arménien "La Goutte de Miel"

Entrée libre, enfants à partir de 4 ans (durée une heure environ)

Lieu : Médiathèque de Bercy Lieu

Inscriptions sur : https://mediatheques.charentonlepont.fr ou au: 01 46 76 65 00





11 avril 20h : Concert Electro Music "Groupe OPO"

Trio : Ohane Dourian (claviers) - Paul Pasmanian (guitare) - Olivier Monteils (batterie)

Entrée : participation libre

Assiette arménienne disponible au bar de l’Espace (sur réservation au 01 88 61 68 70)

Lieu : Espace Jeunesse

Réservations : contact.artmondia@gmail.com ou : 01 88 61 68 70





12 avril : 14h30 : Atelier de peinture autour des lettres de l’Alphabet arménien

Entrée libre, enfants à partir de 6 ans (durée une heure environ)

Lieu : Espace Art et Liberté (Centre Commercial La Coupole Place des Marseillais)

Inscriptions : artetliberte@charenton.fr ou au : 01 46 76 48 95



16 avril 17h : Commémoration du 110 ème anniversaire du génocide des Arméniens de 1915

Entrée libre

Lieu : Square de la Cerisaie, Stèle arménienne ("Khatchkar")

ADRESSES : 94200 CHARENTON-LE-PONT

Théâtre des 2 Rives : 107 rue de Paris

Ateliers d'Arts Plastiques Pierre Soulages : 87 Rue du Petit Château

Conservatoire Municipal André Navarra : 1 Allée des Tilleuls

Espace Art et Liberté : Centre Commercial La Coupole - Place des Marseillais

Espace Jeunesse : 7 bis quai de Bercy

Médiathèque de Bercy : 79 rue du Nouveau Bercy

Square de la Cerisaie : 15 rue Paul Eluard

Académie de danse : Espace Claude Bessy, Centre Commercial La Coupole - Place des Marseillais

Librairie La Vie Immédiate : 16 avenue Jean Jaurès

Anouche DOURIAN présidente de l'association ARTMONDIA : "Le projet des Journées Arméniennes de Charenton est né d’une envie de "parler de l’Arménie" et de sa culture spécifique à travers une promenade artistique dans la ville de Charenton-le-Pont en passant par son "Khatchkar" (Croix de pierre) symbole de l’identité arménienne, situé au centre-ville.



Ce voyage bénéficie de guides précieux, comme Charles Aznavour, ambassadeur de cœur d’Arménie, dont on évoquera l’odyssée familiale avec la pièce "Petit frère", ainsi que toutes les structures municipales et associatives de la ville (Conservatoire, Ateliers d’Art Plastiques, Médiathèque, Espace Jeune, Rotary Club, Associations des familles et des séniors…) qui apportent leur savoir-faire propre et assurent un vrai relai sur cette route culturelle vers l’Arménie. Et puis, mettre aujourd’hui l’Arménie sous les projecteurs, c’est d’une certaine façon, conjurer ce qui pourrait être son mauvais sort…"

Informations pratiques :



Organisation et contact : ARTMONDIA : 01 88 61 68 70 - contact.artmondia@gmail.com

Partenaires