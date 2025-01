culture







Mettre des noms sur des nombres

Initié par le Fonds Masharawi pour les films et les cinéastes de Gaza et Coorigines Production, le projet "From Ground Zero" est né au lendemain du 07 octobre avec pour objectif de donner aux artistes Gazaouis, coupés du monde extérieur, l'opportunité de faire entendre leur voix.



Le film rassemble ainsi 22 courts métrages, offrant une perspective cinématographique sur la vie quotidienne, les espoirs et les réalités des habitants de Gaza.

"Face au chaos qui a suivi le 07 octobre, il nous a semblé essentiel de montrer la pluralité des points de vues et des sensibilités des Gazaouis. Le projet n'était pas de faire un objet militant, mais de laisser à ceux qui vivent dans la guerre le soin de décrire leur quotidien avec leur identité et leur parti pris artistique", indique Laura Nikolov, fondatrice de Coorigines Production.





Un film choral porté par 22 visions artistiques



Elaboré entre décembre 2023 et septembre 2024 dans des conditions de créations inédites, "From Ground Zero" a offert une totale liberté de forme et d'expression artistique aux 22 acteurs du projets, pour faire naître une oeuvre collective unique en sons genre, tant dans sa forme que dans sa conception, où se mêlent fiction, documentaire, animation et cinéma expérimental.





En lice pour les Oscars 2025

Sorti aux Etats-Unis le 3 janvier dans 150 salles et prolongé après 3 semaines d'exploitation, "From Ground Zero" sortira en France le 12 février, dans une vingtaine de salle à Paris et en province.



Le film figure parmi les 15 oeuvres présélectionnées par l'académie des Oscars pour concourir dans la catégorie Meilleur Film International.

Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici

Fiche technique

"From Ground Zero"

Réalisation : Reema Mahmoud, Muhammad Al Sharif, Ahmed Hassouna, Islam Al Zeriei, Mustafa Kolab, Nidal Damo, Khamis Masharawi, Bashar Al-Balbisi, Tamer Nijim, Ahmed Al-Danaf, Alaa Islam Ayoub, Karim Satoum, Alaa Damo, Aws Al-Banna, Rabab Khamis, Etimad Washah, Mustafa Al Nabith, Hana Eleiwa, Wissam Moussa, Base El-Maqousi, Neda'a Abu Hassnah, Mahdi Kreirah

Supervision : Rashid Masharawi



Coordination : Laura Nikolov - Coorigines Production

Musique : Naseer Shamma

https://www.coorigines-production.fr