Un conte félin entre fiction et histoire



Imaginez un chat, prétendant être la réincarnation du fameux compagnon de Molière, déterminé à rétablir la vérité sur l’histoire du plus grand dramaturge français. Ce félin étrange affirme avoir troqué une de ses nombreuses vies avec le dieu Ailouros pour pouvoir raconter sa version des faits.



De la création de l’Illustre Théâtre à la première du "Malade imaginaire", "Le Chat de Molière" déroule une histoire inédite et fantasque, peuplée de doutes : ce chat a-t-il vraiment façonné Molière, ou n’est-il qu’un conteur malicieux jouant avec notre crédulité ? Peut-être même est-ce une ultime farce orchestrée par Molière lui-même, peu avant sa dernière représentation...





Un spectacle primé



Lauréat du grand prix 2023 du concours "Opération Molière", soutenu par l’Association Nationale de Recherche et d’Action Théâtrale, ce spectacle a déjà conquis les professionnels du théâtre. Son texte débordant d’esprit et son interprétation étonnante par Gérard Linsolas promettent une expérience inoubliable.





Informations pratiques



Dates : Du 6 février au 2 mars 2025

Les jeudis, vendredis et samedis à 20h30 ; les dimanches à 15h00

Lieu : Le Petit Théâtre, 8/10 rue du Faubourg des Arts 33300 Bordeaux Horaires

Billeterie Billet Réduc : https://www.billetreduc.com/364120/evt.htm?nr=1



Texte/Interprétation : Gérard Linsolas

Mise en scène : Siky Goldstein

Costume : Anne-Marie Linsolas

Musique originale : Luc Rosier

Production : Compagnie du Bélier



Jeudi 5 février : Répétition générale, invitation sur demande



À propos de la Compagnie du Bélier



Créée en 2007, la compagnie produit ou co-produit des spectacles de théâtre et tend à soutenir les écritures contemporaines dans des scénographies classiques qui favorisent l’écoute et l’attention du spectateur. A ce jour elle affiche près de mille représentations pour douze spectacles créés.