Dès 1939, les étrangers de nationalité "suspecte" furent internés dans de nombreux camp de regroupement/ concentration en France. Ironie de la situation : ces étrangers étaient pour la plupart des réfugiés allemands (juifs ou non) opposés au régime hitlérien.



Internée en octobre 1939 comme "étrangère indésirable", Regina Felsen-Torn, une jeune juive polonaise mère d’un petit enfant, passera plus d’un an au camp de Rieucros avant de pouvoir s’en échapper.

Son récit décrit avec une précision saisissante le quotidien des femmes internées, marquées par l’angoisse d’un avenir incertain. Soutenue par l’espoir de revoir son jeune enfant et sa famille et par la solidarité fragile entre détenues, elle décrit un univers répressif (camps, police, bureaucratie, xénophobie etc..) qui sera quelques mois plus tard l’antichambre de la Shoah.



Ce journal est un document essentiel pour comprendre l’histoire des persécutions en France et pour se rendre compte de la résistance politique ordinaire de ces femmes (syndicalistes, rebelles, bohèmes) injustement privées de liberté. Il est accompagné d’aquarelles inédites, réalisées par d’autres internées qui illustrent l’expérience de l’enfermement, leur souffrance et une forme de sororité d’internées.

"Le Journal de Regina est à ranger parmi les précieux témoignages sur cette période au cours de laquelle la IIIe République puis l’État français sombrèrent dans l’arbitraire et l’abjection." - Paul Salmona, directeur du Musée d’art et d’hitoire du Judaïsme (MahJ)

"Journal d’une indésirable"

À propos de la traductrice, Michèle Descolonges



Sociologue de renom, autrice de plusieurs ouvrages sur le travail et l’entreprise, Michèle Descolonges s’est intéressée au camp de Rieucros, premier camp d’internement sexué ouvert en 1939. Elle a écrit un ouvra gede référence sur ce camp "oublié" et publie maintenant la traduction du journal inédit d’une internée.



